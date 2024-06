Arrivano in queste ore nuove rivelazioni su Ida Platano e Mario Cusitore, l’ex tronista e l’ex corteggiatore più discussi dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Come sanno i telespettatori, la trasmissione è finita con la decisione della parrucchiera di Brescia di lasciare lo studio da sola, stanca delle continue segnalazioni di lui con altre donne. Lo speaker radiofonico di Napoli ha tentato in vari modi nei giorni successivi di ricucire lo strappo, ma tutti i tentativi finora sembrano essere andati a vuoto.

Per Mario c’è ancora una speranza di riconquistare Ida? È quello che si chiedono molti fan del dating show di Maria De Filippi. Il programma è andato in vacanza per l’estate. Da quel giorno Ida e Mario hanno parlato solo attraverso i propri profili social. Da parte di lei non c’è stato mai nessun riferimento diretto a Cusitore, mentre lui ha di recente confessato ai suoi follower il desiderio di riconquistarla. Adesso una persona che conosce molto bene il programma e che ha sentito Ida ha deciso di spiegare realmente come stanno le cose.

“Cosa mi ha detto Ida su lei e Mario”: bomba sul dopo Uomini e donne

In una intervista a Comingsoon, il blogger Lorenzo Pugnaloni ha spiegato cosa sta succedendo tra Ida e Mario dopo la fine di Uomini e Donne: “Ne ho lette tante in giro, ogni tanto sento Ida ed è una persona davvero genuina, inutile dire che le auguro il meglio. Non stanno insieme né c’è l’intenzione, ora come ora, di avvicinarsi o di provare a stare insieme. Questo c’è stato soltanto da parte di lui ma è stato un modo per ripulirsi da tutto ciò che è successo, una persona davvero innamorata le avrebbe chiesto di viversi subito al di fuori e non avrebbe omesso una verità confidata, poi, dopo un giorno. È stata una conoscenza, per me, niente di più”.

Pugnaloni poi si rivolge direttamente ai telespettatori del programma. Tante persone ancora credono che tra Mario e Ida possa tornare il sereno e incoraggiano lo speaker radiofonico a non arrendersi. Pugnaloni la pensa diversamente: “Il pubblico deve farsene una ragione e soprattutto deve ridimensionare la situazione. Se davvero vogliono bene a Ida e sperano che una donna, voglio ricordarlo, con un figlio abbia un po’ di serenità dopo storie andate male, devono essere contenti che le cose stiano così e non diversamente”.

Intanto su Maro e Ida si è fatto sentire l’altro ex corteggiatore della ex tronista, Pierpaolo Siano. “Penso che lei abbia chiuso”, ha detto in una intervista al settimanale Mio. Siano aveva lasciato lo studio perché si era sentito una ruota di scorta. “Spero che in questa scelta sia coerente”, ha chiuso lui con una frecciatina vero Ida.