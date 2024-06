Dentro lo studio di Uomini e Donne si sono conosciuti e tra loro è scoppiata subito l’amicizia. Eppure Mario Cusitore e Ernesto Russo, due tra i cavalieri più discussi di questa stagione, erano partiti per essere rivali, entrambi arrivati negli studi del programma di Maria De Filippi per corteggiare Ida Platano. Il primo a farsi da parte era stato Ernesto poi Mario che con la dama bresciana ci ha provato fino alle fine. Sulle ragioni che lo avevano spinto ad abbandonare il parterre dei corteggiatori, Ernesto era stato chiaro.

In un’intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni diceva:“A livello umano mi aspettavo che lei mi desse un abbraccio o che comunque venisse da me. Come ho già detto stavo vivendo un lutto per me importante. Al di là di questo le auguro il meglio”.





Uomini e Donne, Ernesto e Mario Cusitore si ritrovano a cena

“Credo che il distacco tra me e Ida si fosse creato già nella puntata precedente. Dissi che, secondo me, una donna che rincorre un uomo manca di rispetto a sè stessa. Io vorrei una donna al mio fianco che mi tenga testa. Non è questione di gelosia, sia chiaro..ma vedo la vita così”. Nel corso della stessa intervista aveva parlato anche di Cusitore.

“A me piace molto Mario, al di à selle segnalazioni. A pelle non è una cattiva persona, secondo me non è l’unico che si lascia condizionare. Quindi, ecco…preferirei che scegliesse lui. Non so che cosa gli abbia detto la testa! Mi auguro che sia auto cancellabile (ride) A questo punto se devi farti tatuare il nome Ida, fatti tatuare nell’altra mano anche Platano”.

“Mi sembra assurdo…gli voglio bene ma è stato un gesto troppo azzardato. Io sulla mia pelle ho tatuati i nomi dei miei figli e basta”. Insomma, le basi di un’amicizia già c’erano. E così sabato primo luglio i due ex corteggiatori si sono ritrovati a cena in un ristorante e si sono lasciati immortalare al fianco di due ragazze tra una portata e l’altra. Due ragazzi giovani e bellissime. Ed il gossip è subito esploso: “Ecco le loro nuove fidanzate”.