Nella giornata del 3 giugno c’è stato l’esordio di Alessandro Greco a Unomattina Estate, ma si sono già verificati i primi problemi. Si è reso necessario l’intervento della regia per cercare di arginare la situazione e non sono mancate le critiche. Se il buongiorno si vede dal mattino, la sua esperienza rischierebbe di non essere positiva, anche alla luce dei giudizi ricevuti.

Mentre stava conducendo la trasmissione, Alessandro Greco ha mostrato di avere non poche difficoltà durante la diretta di Unomattina Estate. In due circostanze è stato inevitabile il sostegno di una persona che stava lavorando dietro le quinte. Quindi, non c’è stato un feeling immediato col programma da parte del conduttore, ma vediamo insieme cosa è accaduto precisamente.

Leggi anche: “Ma che dici oh?”. L’eredità, gaffe atroce di Marco Liorni. Pubblico sotto choc: “Così no, dai!”





Alessandro Greco, a Unomattina Estate problemi già al debutto

Dunque, Alessandro Greco non ha condotto senza problemi la prima puntata di Unomattina Estate. Mentre si trovava in compagnia di un cuoco che stava spiegando come si farciscono i pomodori, il padrone di casa ha esclamato rivolgendosi all’autore: “Chiedo scusa, se gentilmente mi aiutate con il… Ecco grazie”. E poi: “Se gentilmente mi ridai l’altro, quello che avevi messo prima, l’altro foglio“.

Poi Alessandro Greco ha concluso: “Sì, perché c’è la domanda alla professoressa. Quello che hai messo via, esatto quello”. Non è sembrato essere proprio a suo agio, infatti il giornalista Giuseppe Candela, come sottolineato dal sito Lanostratv, ha dedicato due post sul social network X proprio al presentatore Rai e a Unomattina Estate, dispensando critiche.

Direi che la spontaneità è la cifra di questo debutto di #UnoMattinaEstate 🥶 pic.twitter.com/Jh2bxEC8jU — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) June 3, 2024

Innanzitutto Candela ha scritto: “Alle 9.50 a Unomattina Estate cucinano i pomodori ripieni di riso. Alle 9.50, ma chi fa le scalette?”. E ancora: “Greco è fuori ruolo, non è il suo mondo. Greta Mauro non pervenuta, gli autori già in vacanza”.