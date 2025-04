Una serata decisamente movimentata quella andata in onda a È sempre Cartabianca, il talk show di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. A infiammare lo studio sono stati Andrea Scanzi e Alessandro Sallusti, protagonisti di un confronto che è rapidamente degenerato in un botta e risposta dai toni ben lontani dal consueto stile misurato della trasmissione.

Il casus belli è stata una discussione sull’atteggiamento della premier Giorgia Meloni nei confronti di Ursula von der Leyen. Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, ha criticato duramente la linea politica italiana in Europa: “Siamo completamente fuori di testa, ci rendiamo conto dove la von der Leyen vuole portarci?”.

A quelle parole ha replicato con veemenza Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale: “Ma come ti permetti? Non sei a teatro!”. Da lì, il confronto ha preso una piega decisamente infuocata. “Smettila, Sallusti – ha tuonato Scanzi – esci dalle redazioni e dalle televisioni, e ti permetti pure di dare lezioni. Tu sei completamente fuori di testa!”. La risposta di Sallusti non si è fatta attendere: “Sei un cretino”. A quel punto, la discussione ha oltrepassato ogni limite. “Detto da te è un complimento,” ha ribattuto Scanzi, alzando ulteriormente il tiro: “Sei un incompetente storico, sono vent’anni che dici sciocchezze!”.

Bianca Berlinguer ha tentato invano di riportare la calma, commentando con una punta di ironia: “La stanno prendendo con filosofia”. Ma il clima è rimasto incandescente. Sallusti ha poi rievocato le polemiche nate da un intervento di Scanzi nel programma di Cattelan, in cui aveva ironizzato sui titolisti: “Chiedi scusa ai tuoi colleghi che hai insultato, mentre tu vai nei salotti e nei teatri. Ti hanno fatto un culo così, giustamente”, ha aggiunto, accompagnando le parole con un gesto plateale. “Ma che sono questi gesti, Alessandro?”, ha replicato Scanzi, visibilmente irritato. La replica finale di Sallusti è stata altrettanto pesante: “Le sostanze fanno male. Vai a fare in c*lo”.

Uno scambio surreale, che ha sorpreso anche gli spettatori abituati al tono più istituzionale della trasmissione. Episodi del genere sono rari a È sempre Cartabianca, e questo scontro, già virale sui social, arriva in un momento in cui – secondo indiscrezioni riportate da Fanpage – Mediaset starebbe valutando un possibile futuro da conduttore proprio per Andrea Scanzi. C’è chi, a Cologno Monzese, starebbe spingendo per affidargli un programma tutto suo. Un battibecco da prima serata che, al di là dei toni, sembra destinato a far discutere ancora a lungo, tra riflessioni sul linguaggio in tv e ipotesi di nuovi equilibri nei palinsesti.