Acque agitate a Mediaset dopo la puntata di Quarta repubblica in cui sono il conduttore Paolo Del Debbio ha indirizzato un ‘vaffa’ ai giornalisti Luca Bottura e Massimo Giannini. Del Debbio stava chiedendo di commentare agli ospiti, in diretta, il gesto di Romano Prodi (e le sue scuse tardive) verso la giornalista Lavinia Orefici, a cui l’ex premier ha tirato una ciocca di capelli dopo che le era stata posta una domanda sul Manifesto di Ventotene.

A un certo punto, il conduttore ha preso la parola e ha fatto un primo duro commento contro Luca Bottura, che sui social aveva scritto: “Prodi ha fatto benissimo. Era ora che qualcuno desse al retequattrismo la risposta che merita. Peccato solo sia toccato a chi esegue ordini e non alla ghenga che ha trasformato una gran parte del giornalismo italiano nella cinghia di trasmissione della produzione di odio”.

Mediaset non ha gradito il ‘vaffa’ di Del Debbio a Bottura e Giannini

“Lo dica a sua sorella il retequattrismo, capito? Non esiste il retequattrismo, se vuol dire che è qualcosa che non va bene, se lo tenga per sé, perché non gliene fo**e nulla a nessuno”, aveva detto Del Debbio per poi passare a “quel piccolo genio di Massimo Giannini che dice che è l’ora di rispondere a questo giornalismo come se lui fosse Letterman in Italia”. E infine: “Ma andate a fare in c…”, frase che non sarebbe piaciuta per niente a Mediaset.

Come riporta Fanpage “nell’ultimo biennio, del resto, si è scritto e detto di tutto sulla linea editoriale dell’azienda e sui suoi protagonisti. Più o meno da quando l’ad Pier Silvio Berlusconi ha deciso di ‘berlinguerizzare‘ il palinsesto. A due anni di distanza, però, quella che doveva essere una sorta di ‘Bianca Berlinguer pigliatutto’ non si è avverata e gli ascolti dicono ancora che il pubblico vuole i nomi di sempre: Nicola Porro, Mario Giordano e proprio lui, Paolo Del Debbio”.

Secondo l’articolo a firma Gennaro Marco Duello, Mediaset starebbe attraversando un periodo di confusione: “Si bacchetta Del Debbio per aver mandato a quel paese Bottura e Giannini. Quindi qual è la linea? Vogliamo essere di sinistra o di destra? Provocatori o politically correct? A quanto pare, nemmeno i vertici lo sanno. La verità è che Mediaset sta attraversando una crisi d’identità senza precedenti“, si legge.

In tutta questa situazione “sembra che Del Debbio, uno che gli ascolti li fa davvero, sarebbe pronto a fare un passo indietro lasciando l’impegno del daily. Chapeau per lui che ha capito che in questa confusione è meglio chiamarsi fuori. Ma Mediaset non può permetterselo perché, tra tutti, è uno che ancora porta acqua al mulino”, conclude l’articolo di Fanpage.