Importante svolta a Mediaset. Paolo Del Debbio ha annunciato che sarà sostituito alla conduzione di 4 di sera da una coppia di conduttori. La comunicazione è arrivata nel corso della puntata di venerdì 13 dicembre, quando ormai la stessa stava arrivando alla conclusione. E c’è una motivazione dietro questa decisione rivelata ai telespettatori.

Infatti, Paolo Del Debbio sarà sostituito a 4 di sera per una ragione ben precisa. E non si tratta nemmeno di un colpo di scena clamoroso, dato che i vertici di Mediaset avevano già ipotizzato di comportarsi in questa maniera. Il pubblico non ne aveva certezza, ma nelle scorse ore hanno saputo ogni particolare.

Paolo Del Debbio sostituito a 4 di sera: una coppia di conduttori al suo posto

Possiamo subito precisarvi che non c’è alcuna punizione nei confronti di Paolo Del Debbio né un addio definitivo del conduttore. La decisione di optare per la sua sostituzione è legata allle imminenti festività natalizie. Dunque ci sarà una sorta di vacanza per il presentatore di 4 di sera, che lascerà spazio a due colleghi altrettanto preparati.

Del Debbio ha dichiarato a fine puntata: “Per quest’anno è finito 4 di sera perché noi ci rivediamo il 7 gennaio. Durante le feste vi terranno compagnia Francesca Barra e Roberto Poletti tutti i giorni“. Quindi, Paolo ha praticamente fatto la stessa scelta effettuata dalle colleghe Federica Panicucci e Myrta Merlino, che ritorneranno a lavorare anche loro il 7 gennaio.

Grazie a tutti, ci rivediamo il 7 Gennaio con Paolo Del Debbio a #4disera sempre in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity 🧡 pic.twitter.com/abxg1UnQca — 4 di sera (@4disera) December 13, 2024

4 di sera ha avuto il suo esordio il 25 giugno 2024 in access prime time dal lunedì al venerdì proprio con Barra e Poletti. Dallo scorso 2 settembre Del Debbio è diventato invece il conduttore, ma ora i suoi colleghi sono pronti a sostituirlo temporaneamente.