Paolo Del Debbio sta vivendo un momento d’oro, le sue due trasmissioni 4 di sera e Dritto e rovescio registrano ottimi ascolti. Merito dell’attenzione che il giornalista mette nelle inchieste e nel modo in cui tratta temi sensibili per l’opinione pubblica, merito anche del suo essere senza filtri. Lo ha dimostrato ancora una volta durante la puntata di giovedì 5 dicembre di 4 di sera.

Dove ha commentato le parole dell’eurodeputata Ilaria Salis. Salis, famosa per i fatti ungheresi, aveva scritto su X: “Esprimo solidarietà alle persone imputate del comitato Giambellino (Milano) e invito a sostenere le ragioni dei movimenti di lotta per la casa, che sono gli unici ad attuare una vera politica per il diritto all’abitare in Italia”.





4 di sera, scontro tra Paolo Del Debbio e Ilaria Salis

Poi aveva attaccato la magistratura: “Ha trasformato quella che era una comunità solidale in una pericolosa associazione a delinquere, hanno trasformato in un crimine quello che è uno slancio generoso e collettivo per migliorare le proprie condizioni di vita e quelle altrui. Nove persone sono state condannate in primo grado a pene che superano anche i 5 anni di carcere”.

“Venerdì 6 dicembre si terrà presso il tribunale di Milano l’udienza di appello, se dovesse passare il reato di associazione a delinquere – ha poi concluso – sarebbe un passaggio molto grave nella direzione della criminalizzazione della povertà e delle lotte”. Parole davanti alle quali Paolo Del Debbio non è rimasto in silenzio.

“Io penso che la questione delle periferie sia una questione molto molto seria, che ci portiamo avanti da troppo tempo – ha detto il giornalista -. E penso che sia un fatto negativo difendere chi occupa le case illegalmente perché il bisogno può giustificare anche un reato. Ecco questo penso che sia un errore. E penso che chi ha soprattutto la responsabilità politica dovrebbe evitare di esprimersi in questo modo”. Le parole del giornalista sono state accolte da un applauso di approvazione da parte di una larga fetta del pubblico. Mentre sui social si è scatenata una vera e propria ovazione.