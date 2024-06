Fari accesi su Armando Incarnato, il cavaliere è pronto a tornare in grande stile con un obiettivo ben in testa: conquistare il cuore della bellissima dama. In questa stagione Armando è rimasto un po’ ai margini. Nei mesi di assenza da Uomini e Donne Armando Incarnato si è dedicato alla recitazione, sua grande passione. Ebbene dopo aver fatto da stuntman in Gomorra 4 e recitato una piccola parte in Gomorra 5 il cavaliere partenopeo debutterà nel suo primo film. La pellicola, del regista Stefano Cerbone, si intitola “Nati pregiudicati”.

La trama parla di alcuni bambini nati da genitori legati alla criminalità organizzata, vittime di discriminazione e del pregiudizio. In particolare nel film si racconta la storia di due amiche costrette a separarsi quando scoppia una faida tra le rispettive famiglie. Chiusa questa parentesi non è più tornato a Uomini e Donne.





Uomini e Donne, Armando Incarnato pronto a tornare per Cristina

Solo recentemente è tornato a parlare. “Per me è stato un anno abbastanza impegnativo, senza entrare troppo nei dettagli posso dirle che la vita mi ha messo a dura prova sia psicologicamente che fisicamente. Nonostante questo, a oggi mi sento più forte, più paziente, più riflessivo e soprattutto più buono. La verità è che sono in pace con me stesso dopo mesi di conflitti interiori”.

“Ho il cuore in frantumi, le lacrime sono state per un po’ compagne fedeli delle mie giornate, ma resto fiducioso che presto possano trasformarsi in sorrisi. Cosa ne penso di Ida Platano? A differenza di alcuni, ha gli attributi”. ha detto con orgoglio l’amico dell’ex tronista.

Proprio questa sua loquacità su Uomini e Donne sarebbe spia di un desiderio di tornare per prendersi Cristina che, da parte sua, pare non l’abbia mai dimenticato. Pare, infatti (ma è tutto da confermare) che Armando non abbia fatto mistero con qualcuno di questo suo desiderio. Sarà vero? Staremo a vedere. Certo cè che quel ‘cuore spezzato’ sembrebbe un ulteriore indizio da non sottovalutare.