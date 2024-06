L’Isola dei Famosi è finita con la vittoria di Aras Senol di Terra Amara. Due giorni dopo i finalisti hanno deciso di fare qualcosa di memorabile e tutti si sono emozionati, vedendo quanto è successo. Sui social sono apparse delle immagini inequivocabili e il pubblico ha gradito non poco questa situazione. Il che significa che ci sia anche stata tanta unione tra i naufraghi.

Soltanto uno alla fine è stato in grado di vincere l’Isola dei Famosi, ma i finalisti si sono fatti vedere in un modo molto particolare. E hanno anche organizzato un evento significativo che sarà ricordato a lungo dai protagonisti. Vediamo insieme cosa hanno fatto una volta che l’esperienza in Honduras si è conclusa col successo dell’attore turco.

Isola dei Famosi, cosa hanno fatto i finalisti nelle ultime ore

A farsi vedere dopo l’Isola dei Famosi sono stati Aras Senol, Edoardo Stoppa, Samuel Peron, Edoardo Franco, Artur Dainese e Alvina Verecondi Scortecci. Tutti hanno vissuto delle emozioni fantastiche nel reality show di Vladimir Luxuria e lo hanno dimostrato anche stavolta. Sui social sono state pubblicate delle immagini veramente belle e coinvolgenti.

Dopo aver lasciato l’Isola, si sono recati nel resort usato prima dell’avventura e si sono aggiustati prima di rientrare nel nostro paese. I finalisti hanno partecipato tutti assieme ad una meravigliosa festa e il loro atteggiamento è stato più che positivo. Infatti, si sono mostrati col sorriso stampato in faccia e si è potuta notare la gioia del ritorno in Italia.

Grande complicità tra coloro che hanno condiviso fino all’ultimo istante l’esperienza in Hoduras. Ora è tempo di ritornare alla vita di prima, ma chissà se si frequenteranno anche nei prossimi mesi.