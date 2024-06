Ieri, 5 giugno, è calato il sipario sull’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi. È stata la prima a guida Vladimir Luxuria e, in termini di ascolto, la peggiore di sempre. Nonostante le belle parole espresse per lei ieri alla conferenza di chiusura dei programmi Mediaset da Pier Silvio Berlusconi, il futuro della conduttrice sembra lontano dall’Honduras. Al suo posto è pronta ad arrivare una super stella della televisione italiana. La speranza è che possa risollevare gli ascolti.

I dati d’ascolto non hanno di certo brillato. La media (in attesa dei dati della finale) è di 2.092.500 con il 16.65% di share. La decima puntata di questa edizione risulta la puntata meno vista della storia del programma in termini di telespettatori (1.678.000). Ma anche la premiere è stata la meno vista di sempre. La passata edizione era già stata sottotono, ma non aveva registrato un’audience così basso.





Isola dei Famosi 2024, nome bomba per la nuova conduzione

Una versione dei fatti era stata data anche da Pier Silvio Berlusconi: “L’Isola dei Famosi di quest’anno non è un’edizione particolarmente fortunata: ci sono state cadute di stile. La scelta di non far vedere tutto mi ha, poi, trovato in disaccordo: è un reality. Il lavoro che è stato fatto sul Grande Fratello mi soddisfa, il lavoro che è stato fatto sull’Isola dei Famosi non mi soddisfa”.

“Mi sarei aspettato delle storie un po’ più profonde da raccontare. Alla base dell’Isola dei Famosi c’è la sopravvivenza, la fame. Mi sembra che questo sia mancato, onestamente. Non penso sia un formato arrivato alla frutta, in Spagna facciamo grandi risultati. È stato sbagliato il cast”. Pier Silvio che poi su Vladimir aveva detto.

“Si è impegnata moltissimo: è una scelta che rifarei”. Eppure ecco che si fa largo un clamoroso ritorno, sembra infatti che nei corridoi Mediaset si sta pensando a Simona Ventura come prossima presentatrice. Una notizia che è stata accolta subito con grande gioia dai fan si Super Simo.