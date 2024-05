L’Eredità si ferma, la notizia che già nei giorni scorsi aveva preso a circolare adesso è ufficiale. I fan del programma, e di Marco Liorni, non l’hanno presa benissimo e hanno attaccato senza mezze misure la Rai. Quella andata in onda quest’anno, infatti, è l’edizione più corta della storia del programma, durata appena sei mesi. Una scelta che il pubblico definisce incomprensibile, visti anche gli alti ascolti registrati. Marco Liorni, per ora, non commenta.

Liorni che, nei giorni scorsi, ha dovuto incassare il no al suo programma Italia Sì, che non andrà in onda la prossima stagione. Lo ha rivelato Giuseppe Candela su Dagospia: “Non tornerà il prossimo settembre”. Tuttavia non si tratta di una bocciatura. Il motivo, infatti, sta negli impegni televisivi del conduttore nel preserale di Rai Uno.





L’Eredità, polemiche dopo la decisione della Rai

Quella di domenica 2 giugno, infatti, non sarà una chiusura definitiva per L’Eredità ma un arrivederci al prossimo autunno (o forse inverno). Liorni, che pare all’inizio non abbia preso benissimo questa decisione, sarà sostituito da Pino Insegno che guiderà Reazione a Catena, dove è stato già padrone di casa di alcune stagioni fa, prima delle edizioni affidate ad Amadeus.

Pino Insegno che, dopo i bassissimi ascolti raccolti con il ‘Mercante in fiera’, è già sotto accusa da parte del pubblico. In tanti, come sottolineato dal sito Gossip e Tv, non seguiranno Pino Insegno e Reazione a catena. A maggior ragione dopo aver visto il video di presentazione del programma. I commenti negativi, apparsi in particolare sul social network X, sono stati tanti e lui è stato accusato di non essere al passo coi tempi.

I commenti degli internauti sono stati implacabili: “Ancora le battute anni ’80 sulle mogli che borbottano…”, “Che noia l’amico di Giorgia (Meloni n.d.r.)”, “Che squallore”, “Che ca*** di imbarazzo”. Il pubblico avrebbe gradito, a quanto pare, restare ancora un po’ in compagnia di Marco Liorni.