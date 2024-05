“Vai a giocare in tangenziale!”. La ruota della fortuna, Gerry Scotti furioso: “Bella figura di m***”. Ma cosa è successo in una delle ultime puntate de La Ruota della Fortuna? Lo storico programma condotto da Mike Bongiorno, ora è nelle mani esperte del grande Gerry Scotti, uno dei conduttore a dir poco più simpatici e bravi del panorama nazionale.

Eppure è successo qualcosa di davvero insolito per un programma tv: il conduttore ha scoperto in ‘diretta’ (se così possiamo dire) che la concorrente non conosceva affatto il gioco. Andiamo con ordine, una delle protagoniste di questa ultima puntata de La Ruota della Fortuna è Giorgia: è lei a vincere l’ultima e a tentare di portarsi a casa il montepremi. Gerry allora parte col gioco e il tema della domanda finale era ‘Coppie celebri’.





Ma attenzione, c’è da considerare che il gioco è sempre lo stesso e le lettere che il gioco permette sono sempre quelle: N, R, T E. E seguendo questa regola fondamentale del gioco Giorgia sarebbe arrivata presto alla conclusione che la coppia celebre di cui sia parlava era quella composta da Adriano Celentano e Claudia Mori.

C’è solo un problema, Giorgia non aveva capito un fatto fondamentale del gioco: che c’era un limite di tempo (come in tutti i giochi del mondo forse). La donna da la soluzione ma è tardi. A questo punto Gerry Scotti resta di sasso quando lei dice: “Ok, posso darti la soluzione?”. Il conduttore risponde: “Il tempo è passato, l’hai capito? Eh, ciao Peppa come direbbero al mio paese”.

Poi l’uomo cita addirittura Mike Bongiorno e dice a Giorgia: “Questa è la regola, se non la imparate non tocca a me. Andate a giocare sulla tangenziale, avrebbe detto Mike”. Poi Gerry Scotti ci va giù ancora di più e dice al pubblico a casa: “Lo so arrivano qui che sono emozionati e anche un po’ confusi”. E sui social chiaramente qualcuno scrive subito: “Bella figura di m***, Giorgia!”. Insomma, il gioco è ancora acerbo e i concorrenti devono ancora capire bene come funziona, niente di grave, Gerry!

