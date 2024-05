Io Canto Family è tornato in televisione ma con un conduttore diverso, Gerry Scotti ha infatti lasciato il timone a Michelle Hunziker. In studio i capisquadra Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Nella nuova edizione del talent di Canale 5, al via da lunedì 20 maggio in prima serata su Canale 5, due membri dello stesso nucleo familiare sono saliti sul palco per mostrare il loro talento canoro e condividere con il pubblico le loro storie personali.

La direzione artistica è sempre affidata a Roberto Cenci e per cinque puntate si sfideranno sei squadre, composte da 2 coppie di concorrenti, in lotta per la vittoria e il premio finale di 50mila euro. I cantanti sono accompagnati dalla band, diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle. In molti ricorderanno che Antonella Clerici non ha mai avuto problemi a lanciare frecciatine alle nuove edizioni del programma di Gerry Scotti, troppo simile al suo The Voice if Italy.

Il Volo si scioglie? Antonella Clerici, che li ha scoperti, rompe il silenzio: “Cosa devo dire di loro”





Io Canto Family, frecciatina di Gerry Scotti ad Antonella Clerici

“Sono contenta di fare da apripista. – aveva detto Antonella Clerici, che si è vista ‘copiare’ il suo format dalla concorrenza – Sono contenta che la concorrenza mi attenziona e mi contro-programma. Da una parte non vi nascondo che mi fa incavolare, dall’altra parte vuol dire che ci temono e facciamo un buon lavoro. Vincere contro il nulla è facile. Io non mi tiro mai indietro alle sfide, io sono un’aziendalista”.

Prima della messa in onda di Io Canto aveva detto ancora: “Spero che sia uno scherzo perché sarebbe il colmo. Prima, ai tempi di Ti lascio una canzone, hanno fatto Io Canto. Poi, dopo che ho fatto The Voice Kids, loro hanno ripreso con Io Canto dopo anni. Se fanno i Senior è uno scherzo. Spero, almeno, che i programmi vadano in onda in periodi diversi, altrimenti non faremmo un bel servizio al pubblico”.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Io Canto Family, praticamente la copia di The Voice Generation, e nel consegnare il timone a Michelle Hunziker, Gerry Scotti ha lanciato una frecciatina alla collega Antonella Clerici: “Mi sono inventato un titolo…Va che bello perché potrebbe essere un format…Ti lascio una trasmissione…”, ha detto il conduttore a Michelle Hunziker. Tanti telespettatori hanno notato la frecciatina e sui social hanno commentato ironicamente.