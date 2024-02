Il Volo si scioglie? Interviene Antonella Clerici. Negli ultimi giorni è stato tutto un rincorrersi di voci e segnalazioni sulla fine del noto gruppo musicale. Voci alimentate anche da un litigio avvenuto in diretta in radio. In particolare Gianluca Ginoble è sembrato orientato a fare qualche cambiamento, mentre Piero Barone lo ha invitato a non parlare per tutto il gruppo ma solo per sé.

Un botta e risposta da niente se non fosse per le continue indiscrezioni sulla fine del sodalizio tra Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto. Si sviluppano così gli approfondimenti, si analizza il carattere di ognuno, i loro diversi stili di vita e ambizioni, insomma si va a caccia del dettaglio che possa spiegare una possibile frattura. Ora parla lei, Antonella Clerici, che nel 2009 li ha scoperti col suo “Ti lascio una canzone“.

Antonella Clerici sulle voci di scioglimento: “Secondo me…”

Dopo 15 anni di successi e l’ultimo “Capolavoro” portato a Sanremo Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble continuano a smentire ogni ipotesi di rottura, ma le voci rimangono. Così è stata Antonella Clerici, che li ha lanciati nel 2009, a dire la sua sulla delicata questione.

“Secondo me sbaglierebbero a separarsi – dice Antonella Clerici – la loro forza è quella di stare insieme. Sono tre ragazzi molto diversi e, avendoli conosciuti, dico che sono divertenti e intelligenti”. Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità che Gianluca intraprenda una carriera da attore, sfruttando le conoscenze del suocero, il premio Oscar Vittorio Storano. Ma ci sono anche altre ipotesi alla base della separazione.

I componenti de Il Volo potrebbero iniziare una carriera da solisti. Sembra infatti che Piero Barone stia prendendo lezioni private da un vocal coach mentre come detto Gianluca Ginoble potrebbe seguire la fidanzata Eleonora Venturini Storaro e volare a Hollywood. Sempre Antonella Clerici ha commentato: “Potrebbero fare contemporaneamente cose insieme e progetti solisti, ma senza mai dividere il trio”.

