Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono i tre componenti de Il Volo. Il 2009 è l’anno dell’esordio come singoli partecipanti al Talent show di RAI 1 “Ti lascio una canzone”, dove vengono notati da Michele Torpedine (manager che ha costruito le carriere di Andrea Bocelli, Zucchero, Giorgia e Biagio Antonacci), che decide di intraprendere con loro un percorso artistico internazionale, contando sulle loro doti vocali sia singolarmente che come trio. Nasce così un progetto straordinario, che li porta ad essere i primi artisti italiani nella storia a sottoscrivere un contratto con una major americana della discografia mondiale.

Il loro primo album “Il Volo” ottiene la certificazione “Disco di Platino” ed entra nella Top Ten di Billboard. Dal 2010 ad oggi partecipano anche ad alcune delle più importanti trasmissioni televisive europee e americane. Nel 2012 Barbra Streisand li invita a essere parte integrante del suo tour “Back to Brooklyn”, dove si esibiscono con lei in 12 date in America e Canada. Il 2013 è l’anno del loro primo concerto al Radio City Music Hall di New York dove, in sole 8 ore vengono venduti più di 1600 biglietti.





Chi sono il Volo: nomi dei cantanti, età, altezza, peso, fidanzate

Nel 2015 Il Volo partecipa e vince il Festival di Sanremo con il brano “Grande Amore”; Sony Music pubblica poi il loro album, che raccoglie celebri brani della storia del Festival reinterpretati in chiave contemporanea e internazionale. il successo de Il Volo è inarrestabile. l 2016 e 2017 sono gli anni dedicati al progetto “Notte Magica”, il tributo all’evento del 1990 dove i Tre Tenori, Josè Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti, hanno incantato tutto il mondo dal palcoscenico delle Terme di Caracalla.

