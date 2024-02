Sanremo 2024: cantanti in gara, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori con Amadeus

Il sipario del teatro Ariston si alza martedì 6 febbraio per la settantaquattresima del Festival di Sanremo, che si concluderà con la finale di sabato 10. Si tratta del quinto festival di Amadeus – conduttore e direttore artistico – che per ogni sera ha scelto una spalla su cui contare: Marco Mengoni, co-conduttore e ospite della prima serata, la cantante Giorgia, la comica siciliana Teresa Mannino e la showgirl Lorella Cuccarini. Anche quest’anno non mancherà Fiorello.

30 artisti in gara (27 cantanti scelti e 3 vincitori di Sanremo Giovani) con 30 canzoni inedite, oltre alle consuete cover della quarta serata. I giovani si sono sfidati il 19 dicembre nella Finale di Sanremo Giovani e tre di loro hanno avuto accesso alla gara tra i Big. Si tratta di Clara, i Santi Francesi e i Bnkr44.

Gli artisti e le canzoni in gara a Sanremo 2024:

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

Alfa – “Vai!”

Angelina Mango – “La noia”

Annalisa – “Sinceramente”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Bnkr44 – “Governo Punk”

Clara – “Diamanti grezzi”

Dargen D’Amico – “Onda alta”

Diodato – “Ti muovi”

Emma – “Apnea”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Gazzelle – “Tutto qui”

Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

Ghali – “Casa mia”

Il Tre – “Fragili”

Il Volo – “Capolavoro”

Irama – “Tu no”

La Sad – “Autodistruttivo”

Loredana Berté – “Pazza”

Mahmood – “Tuta gold”

Maninni – “Spettacolare”

Mr.Rain – “Due altalene”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Renga Nek – “Pazzo di te”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

Rose Villain – “Click boom!”

Sangiovanni – “Finiscimi”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

I duetti e le cover della quarta serata

Alessandra Amoroso con i BoomDaBash – Medley

Alfa con Roberto Vecchioni – “Sogna ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni

Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’orchestra di Roma – “La rondine” di Mango

Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia – “Sweet dreams (Are made of this)” degli Eurythmics

BigMama con Gaia, La Niña e Sissi – “Lady Marmalade” di Labelle

Bnkr44 con Pino D’Angiò – “Ma quale idea” di Pino D’Angiò

Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino – “Il cerchio della vita” di Ivana Spagna

Dargen D’Amico con BabelNova Orchestra – Omaggio a Ennio Morricone: “Modigliani” sulle note di The Crisis

Diodato con Jack Savoretti – “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De André

Emma con Bresh – Medley di Tiziano Ferro

Fiorellla Mannoia con Francesco Gabbani – “Che sia benedetta” di Fiorella Mannoia e “Occidentali’s karma” di Francesco Gabbani

Fred De Palma con gli Eiffel 65 – Medley degli Eiffel 65

Gazzelle con Fulminacci – “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio – Medley dal titolo “Strade”

Ghali con Ratchopper – Medley dal titolo “Italiano vero”

Il Tre con Fabrizio Moro – Medley di Fabrizio Moro

Il Volo con Stef Burns – “Who wants to live forever” dei Queen

Irama con Riccardo Cocciante – “Quando finisce un amore” di Riccardo Cocciante

La Sad con Donatella Rettore – “Lamette” di Donatella Rettore

Loredana Bertè con Venerus – “Ragazzo mio” di Luigi Tenco con l’arrangiamento di Ivano Fossati

Mahmood con i Tenores di Bitti – “Come è profondo il mare” di Lucio Dalla

Maninni con Ermal Meta – “Non mi avete fatto niente” di Ermal Meta

Mr.Rain con i Gemelli Diversi – “Mary” dei Gemelli Diversi

Negramaro con Malika Ayane – “La canzone del sole” di Lucio Battisti

Renga Nek – Medley dei loro successi

Ricchi e Poveri con Paola & Chiara – Medley di “Sarà perché ti amo” e “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri

Rose Villain con Gianna Nannini – Medley

Sangiovanni con Aitana – Medley di “Farfalle” e “Mariposas” di Sangiovanni

Santi Francesi con Skin – “Hallelujah” di Leonard Cohen

The Kolors con Umberto Tozzi – Medley dei successi di Umberto Tozzi

I co-conduttori di Sanremo 2024:

Prima serata, martedì 6 febbraio: Marco Mengoni

Seconda serata, mercoledì 7 febbraio: Giorgia

Terza serata, giovedì 8 febbraio: Teresa Mannino

Quarta serata, venerdì 9 febbraio: Lorella Cuccarini

Serata finale, sabato 10 febbraio: Fiorello

Martedì 6 febbraio: Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023, sarà il super ospite musicale della prima serata, oltre che co-conduttore.

Mercoledì 7 febbraio arrivano John Travolta e Giovanni Allevi. Il compositore tornerà a esibirsi dal vivo a due anni dalla diagnosi di mieloma. Giorgia festeggerà i 30 anni di uno dei suoi brani più famosi “E poi”. Sul palco dell’Ariston anche la Nuova Orchestra Santa Balera per celebrare i 70 anni di “Romagna mia”. Ospiti anche Leo Gassmann e il cast di “Mare fuori”.

Giovedì 8 febbraio salgono sul palco dell’Ariston il gladiatore Russell Crowe, Eros Ramazzotti che festeggerà i 40 anni di “Terra promessa” e Sabrina Ferilli.

Venerdì 9 febbraio: il cast della serie “Mameli”.

Sabato 19 febbraio, per la finalissima, sale sul palco dell’Ariston Roberto Bolle. Nella stessa sera Gigliola Cinquetti festeggerà i 60 anni di “Non ho l’età”.

Gli ospiti in piazza Colombo

martedì 6 febbraio: Lazza

mercoledì 7 febbraio: Rosa Chemical

giovedì 8 febbraio: Paola & Chiara

venerdì 9 febbraio: Arisa

sabato 10 febbraio: Tananai

Gli ospiti sulla nave Costa Smeralda

martedì 6 febbraio: Tedua

mercoledì 7 febbraio: Bob Sinclar

giovedì 8 febbraio: Bresh

venerdì 9 febbraio: Gigi D’Agostino

sabato 10 febbraio: Tedua