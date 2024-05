“La Ruota della Fortuna“, l’incredibile decisione sul concorrente. Il noto programma reso famoso dall’indimenticato Mike Bongiorno è tornato recentemente su Canale 5. Per celebrare i 100 anni dalla nascita del popolare amato conduttore Mediaset ha deciso di riproporre il game-show. Alla guida, ogni sera alle 18:45, c’è Gerry Scotti affiancato dall’ex professoressa de l’Eredità ed gieffina Samira Lui.

Ed il successo ottenuto è stato davvero clamoroso considerando che stiamo parlando di un format non certo nuovo. All’esordio “La Ruota della Fortuna” è stato infatti seguito da 3 milioni e 178mila telespettatori totali, con punte di 4 milioni, per uno share del 22.83%. Nella puntata di ieri, giovedì 23 maggio, è accaduto qualcosa di insolito. Sullo schermo è apparso infatti un concorrente precedentemente eliminato…

Nella puntata del 16 maggio l’ex campione Davide da Fidenza era stato sorpassato dalla concorrente Sabrina. Tuttavia c’era stato un errore decisivo. Sabrina aveva vinto il titolo di campionessa grazie alla frase: “Promozioni e offerte al discount”. Ma prima di ripetere la frase corretta aveva detto “promozione” al singolare anziché al plurale. Così Davide ha presentato un ricorso.

Lo stesso Davide era infatti presente anche nella puntata di ieri e Gerry Scotti ha spiegato: “Ha fatto un gentile ricorso al programma dicendo che la persona che lo anticipava aveva sbagliato una risposta che noi, nella confusione, abbiamo dato per buona”. Il conduttore ha quindi concluso: “Il nostro senso è farvi felici e farvi giocare, Davide è ritornato”.

A #LaRuotaDellaFortuna non c'è trucco e non c'è inganno: il concorrente Davide di Fidenza ha fatto un gentile ricorso perché giorni fa nel gioco la persona che lo anticipava ha sbagliato la risposta che la produzione aveva invece dato per buona.



