“Pier Silvio mi ha dato il permesso”. Gerry Scotti, clamoroso addio a Mediaset. A poche ora dal suo nuovo programma su Canale 5, il famoso conduttore di Cologno Monzese è pronto ad accettare nuove sfide. Quando manca poco alla messa in onda della nuova edizione de La Ruota della Fortuna, lo storico programma condotto da Mike Bongiorno, insieme all’ex volto del Grande Fratello Samira Lui, Gerry Scotti lancia una bomba che sta facendo tremare persino la Rai. Solo qualche giorno fa si parlava di un possibile addio a Mediaset per un posto sul canale Nove, dove c’è già Fazio e Amadeus (ne avevamo parlato qui).

Eppure quello che ha rivelato il presentatore tv è una di quelle dichiarazioni che lascia di stucco. Ma cosa ha detto e perché è così rivoluzionaria come novità? In una intervista al portale tv TvBlog.it, Scotti ha risposto a una semplice quanto potentissima domanda su Sanremo: “Ti sentiresti in grado di fare anche il direttore artistico? Rinunceresti a Mediaset per farlo qualora la Rai te lo proponga?”.





A questo punto Gerry Scotti dice la sua: “Mediaset mi ha già detto che posso fare tranquillamente il Festival di Sanremo…Pier Silvio Berlusconi mi ha già detto che mi darebbe il permesso…”, Ma non è finita, perché riguardo altri ingaggi su altre reti (leggi Nove), Gerry Scotti ha fatto sapere al giornalista di Tvblog: “Ti confesso che lusinghe di ricchi premi e cotillons da altre parti non ne ho mai avute, nemmeno dal nuovo polo che sta nascendo…”.

Si è chiesto anche perché, in tutti questi anni, la Rai non l’abbia mai preso in considerazione per una kermesse della canzone italiana. Si è detto a riguardo: “La mia vita professionale è fatta di tanti contratti, uno dietro l’altro con Mediaset…”. Poi Gerry Scotti ha parlato di questa nuova edizione della Ruota della fortuna, che ha un carico di aspettative pesanti, visto chi l’ha mandato in onda prima di lui.

E su una seconda stagione riferisce: “Perchè no, intanto vediamo come va questo mese e poi decideremo…”. Poi confessa su un presunto anacronismo del programma che partirà stasera: “Nell’era del digitale, credetemi l’analogico della ruota funziona ancora…”. Non ci resta che attendere e capire cosa accadrà nel futuro prossimo di Gerry Scotti.

