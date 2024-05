Un altro terremoto sta colpendo la televisione italiana. Gerry Scotti sarebbe vicino a lasciare Mediaset dopo tantissimi anni. Infatti, sarebbe stato contattato da un’azienda molto importante, che gli avrebbe offerto qualcosa di irrinunciabile. E una sua risposta negativa non sarebbe così scontata, visto che avrebbe l’opportunità di guadagnare molti soldi.

Gerry Scotti potrebbe anche rompere il silenzio nei prossimi giorni per dire la sua, ma intanto c’è chi sia convinto che sia in procinto di lasciare Mediaset. Per il conduttore, che tra poco inizierà un’avventura meravigliosa, l’approdo sull’altro canale sarebbe qualcosa di clamoroso ed inaspettato fino a poco tempo fa. Ma ormai tutto può succedere in questi tempi.

Gerry Scotti potrebbe lasciare Mediaset: “Dove va in tv”

La notizia su Gerry Scotti e la possibilità che possa lasciare ben presto Mediaset è stata rivelata da Nuovo Tv. Il settimanale ha anche riferito dove potrebbe sbarcare il presentatore, che però sarà protagonista in queste settimane con La ruota della fortuna su Canale 5 per omaggiare Mike Bongiorno, che proprio nel 2024 avrebbe compiuto 100 anni.

Nuovo Tv ha dunque scritto: “Sembra che a Gerry Scotti sia arrivata un’offerta difficile da rifiutare. Ai manager Mediaset tremano i polsi“. Questa proposta lavorativa sarebbe giunta da Discovery, che ha già convinto Fabio Fazio ed Amadeus, che dunque farebbe svolgere la sua professione al conduttore sempre sul canale Nove. Ma ovviamente si aspettano conferme ufficiali.

Si era vociferato anche di una trattativa di Discovery con Barbara D’Urso, ma in questo caso sono arrivate le smentite. Cosa che non è ancora accaduta con Gerry Scotti, quindi Mediaset deve necessariamente preoccuparsi.