Il terremoto alla Rai continua. Un altro conduttore sarebbe sul piede di addio e potrebbe sbarcare altrove. Si tratta di un figura storica della televisione pubblica italiana, ma anche lui ormai sarebbe lontano da una possibile riconferma. Dopo Fabio Fazio ed Amadeus sarebbe un altro duro colpo per il pubblico, che per rivederlo dovrà cambiare canale.

Questo volto della Rai dovrebbe andarsene, stando alle anticipazioni del sito TvBlog, e avrebbe già avviato le trattative con la nuova azienda. Il conduttore vicino all’addio è un pezzo grosso della tv di Stato e dunque ci sarà sicuramente sconcerto nei telespettatori. Staremo a vedere se da viale Mazzini interverranno per provare a convincerlo a restare.

Rai, altro conduttore verso l’addio: dove se ne va

Nelle ultime ore si è vociferato che possa lasciare la Rai, dato che questo conduttore in questione potrebbe optare per l’addio dopo aver ricevuto un’offerta da un’azienda importante. E difficilmente potrebbe rispondere negativamente, visto che si tratterebbe di un’opportunità decisamente interessante per il prosieguo della sua già straordinaria carriera.

Ad andarsene potrebbe essere Gigi Marzullo, conduttore di Sottovoce, che approderebbe anche lui sul canale Nove. Starebbe dialogando con Discovery e, secondo TvBlog, ci sarebbero buone possibilità per un suo trasferimento. Gli sarebbe garantita la presenza costante nel Tavolo di Che tempo che fa di Fabio Fazio e la conduzione di una trasmissione, da definire se settimanale o giornaliera, in linea con i programmi che ha presentato alla Rai.

Gigi Marzullo presenta Sottovoce dal 1994, mentre sempre su Rai1 è alla guida di Applausi dal 2004. Nel 2021-2022 è stato anche ospite fisso di Dedicato e nel 2023 ha presentato Unomattina Estate.