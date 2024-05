L’Isola dei Famosi 2024 torna in televisione lunedì 13 maggio, prima di cambiare giorno e spostarsi a domenica. Dopo l’eliminazione di Marina Suma, condannata dal televoto dell’ultima puntata, nell’ottava diretta del reality show condotto da Vladimir Luxuria ci saranno tre naufraghi in nomination e a rischio. Una settimana molto pesante per la conduttrice del reality, che ha dovuto rispondere alle continue accuse di Francesco Benigno, squalificato dal gioco ormai un mese fa.

Consapevole che quando si conduce una trasmissione possano arrivare delle critiche che vanno accettate perché fa tutto parte del gioco, Luxuria non accetta però di stare zitta davanti agli insulti. “Caro signor Benigno, io gli insulti non li accetto. Ho 58 anni, di insulti ne ho sentiti tanti nella mia vita. Mi sono costruita una corazza ma certe offese fanno ancora male. Ma io ho deciso di non farci l’abitudine, di reagire ogni volta e lo faccio anche questa volta. Lo faccio per me, lo faccio per le persone che mi vogliono bene, per le persone come me. Lo faccio per tutte le persone che credono nel rispetto e nella civiltà”, ha detto la conduttrice.

Isola dei Famosi, chi esce lunedì 13 maggio

Francesco Benigno aveva insultato pesantemente Vladimir Luxuria, facendo riferimenti molto pesanti alla sua sessualità e oggi la conduttrice tornerà in televisione per condurre una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Puntata che ovviamente prevede l’uscita di scena di uno dei naufraghi. Dopo Luce Caponegro, Maité Yanes e Sonny Olumati, Marina Suma è stata condannata dal 18% del televoto del pubblico e ha abbandonato l’Honduras.

Dopo tanti abbandoni e la squalifica di Francesco Benigno, a Cayos Cochinos sono rimasti 12 naufraghi e ora di loro sono finiti in nomination e sono a rischio eliminazione. Al termine della scorsa puntata, infatti, sono finiti in nomination Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron, che affronteranno il televoto eliminatorio. Samuel ha perso la gara con Greta e perdendo di conseguenza l’immunità è stato votato da tre persone.

Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron dovranno scontrarsi al televoto e questa sera uno di loro dovrà lasciare l’Honduras. Secondo i sondaggi di ForumFree Rosanna sarà la concorrente che tornerà a casa. Artur e Samuel sono più votati, con il secondo che si attesta al 36,67% dei voti, mentre Dainese insegue al 33,89%. Rosanna Lodi è invece ultima con il 29,44% delle preferenze. Ovviamente ricordiamo che nell’ultima sfida, Rosanna è risultata la preferita con il 34%, quindi la partita è ancora aperta.