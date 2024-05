“Mio figlio non c’entra!”. Francesco Benigno risponde a Luxuria. Lo sfogo nella notte e il mistero di quella frase. Isola dei Famosi 2024, le polemiche non si placano dopo l’allontanamento del concorrente dalla spiaggia in Honduras. Benigno, per chi non lo sapesse, è stato cacciato in malo modo dopo un paio di episodi molto gravi verso un altro naufrago. Dopo un tira e molla tra la produzione del programma e lo stesso attore siciliano, la cosa sembrava essere finita lì.

E invece Benigno ogni volta tira fuori una serie di dichiarazioni che fanno infiammare di nuovo la scena. A gettare benzina sul fuoco sarebbe stata, almeno ultimamente Vladimir che sui social avrebbe detto: Quando si è in una posizione di grande esposizione, quando si conduce una trasmissione televisiva, è chiaro che ci sono le critiche e bisogna saperle accettare, fa parte del pacchetto. Io ho 58 anni, di insulti ne ho sentiti tanti nella mia vita, mi sono costruita una corazza, eppure non è facile”.





“Mio figlio non c’entra!”. Francesco Benigno risponde a Luxuria

Dice poi Luxuria: “Ancora oggi certe offese mi fanno male, ma io ho deciso di non farci l’abitudine, di reagire ogni volta e lo faccio anche questa volta. Avrei potuto dire queste cose in televisione, con un mezzo potente e avrei dato anche la soddisfazione di essere citato in televisione e avere la sua visibilità. Io non ho mai denunciato nessuno e so che se la denunciassi, molto probabilmente potrei spillarle dei soldi, ma non lo faccio soprattutto per rispetto di suo figlio perché so che la situazione economica non è florida, quindi non mi va di far pagare a lui le cose in cui non c’entra nulla”.

A questo punto Francesco Benigno dopo ore di silenzio risponde: “Buonasera signor Vladimiro Guadagno, volevo fare questo video stile Pandoro come lei ha fatto il suo per dirle che io in 57 anni non avevo mai visto una persona recitare così male. E soprattutto non avevo mai sentito dire una persona che non ha denunciato mai nessuno e che non lo farà neanche nei miei confronti”.

Conclude Benigno: “Perché la verità è che non avevi niente da denunciare. Il signor Francesco Benigno è stato offeso, deriso, diffamato, attaccato. E adesso anche prendersi gioco di mio figlio dicendo che lei non denuncia perché non vuole togliere i soldi a mio figlio. Grazie, Vladimiro Guadagno. Ma noi non avremmo mai dato dei soldi a te perché tu..”. Poi il messaggio si blocca. Che avrà voluto dire?

