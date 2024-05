L’Isola dei Famosi sta vivendo tante difficoltà e ora Mediaset sembra che voglia provare a dare una scossa, puntando su una messa in onda la domenica sera e un altro appuntamento settimanale che possa essere forse di mercoledì. Intanto, gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese hanno subito un attacco molto forte da parte di uno dei volti più noti della tv italiana.

Infatti, parlando dell’Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli e Dario Maltese non hanno avuto un giudizio positivo. La loro esperienza non starebbe piacendo affatto e sono anche state fornite le spiegazioni da questo volto della televisione. In particolare, il commento sul giornalista del TG5 è stato uno dei più duri e chissà se ci saranno delle repliche.

Isola dei Famosi, attacco a Sonia Bruganelli e Dario Maltese

A sganciare la bomba contro i due protagonisti dell’Isola dei Famosi è stata Platinette. Quest’ultima, parlandone al settimanale Di Più, ha iniziato con Sonia Bruganelli e poi è passata a Dario Maltese. Ma ha anche detto, a proposito dell’edizione in generale: “Sono da rimpiangere i tempi in cui Antonella Elia e Aida Yespica si tiravano i capelli a vicenda, un trash che almeno teneva svegli”.

Platinette ha poi detto su Sonia e Dario: “C’è un eccessivo bon ton. Sonia ne avrebbe per tutti, salvo poi tessere o disfare lodi o improperi verso la nobildonna nullafacente Alvina. Maltese interviene poco, è quasi sottomesso“. Una bocciatura totale nei confronti dei due opinionisti e parole non straordinarie sono state anche riservate ad Elenoire Casalegno, che secondo lei sarebbe in rivalità con Vladimir Luxuria.

Infine, a Di Più Platinette ha nominato i naufraghi Samuel Peron e Edoardo Stoppa: “Restano notabili nella folla sempre più sparuta, Edoardo Stoppa, Samuel Peron, figli di un’altra televisione e qui o troppo in luce o troppo in ombra, in un contesto in cui regnano solo le zanzare”.