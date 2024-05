Sta per cambiare proprio tutto all’Isola dei Famosi. Infatti, Mediaset avrebbe preso una decisione fondamentale, che potrebbe essere anche un segnale positivo nei confronti di Vladimir Luxuria. Quest’ultima, tra l’altro, nelle scorse ore ha postato un video sui social nel quale si è soffermata sull’ex naufrago Francesco Benigno, che l’ha attaccata pesantemente in questi giorni.

Luxuria, nonostante si sia sentita offesa dal punto di vista dell’identità e della dignità, ha preferito non denunciarlo per non creare problemi al figlio di Benigno. Intanto, l’Isola dei Famosi potrebbe subire una modifica rilevante tra pochi giorni. Mediaset avrebbe preferito prendere una decisione, che potrebbe anche rappresentate il tentativo estremo di risollevare il reality.

Isola dei Famosi, Mediaset prende un’altra decisione: cosa cambia

I naufraghi dell’Isola dei Famosi saranno ben presto informati di quanto disposto da Mediaset, se la decisione dovesse diventare ufficiale. Si tratterebbe dell’ennesimo cambio di programma da quando il reality è iniziato. Ci sono stati diversi ritiri e polemiche e questo ha scatenato un’ondata di proteste sui protagonisti scelti. Inoltre, gli ascolti tv sono stati deludenti.

L’utente Mefisto sul social network X ha dato in anteprima un cambiamento nel palinsesto Mediaset: “Su Canale 5 l’Isola dei Famosi raddoppia: oltre a spostarsi alla domenica (19 maggio), il reality show di Mediaset è in programma anche mercoledì 22 maggio“. Quindi, si proverà a tenere incollati i telespettatori con questo secondo appuntamento settimanale.

Si aspetta comunque l’eventuale comunicazione dei vertici del Biscione. Poi spetterà al pubblico rispondere o meno presente, anche se finora le premesse non sono state buone.