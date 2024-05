Isola dei Famosi, lunedì 13 maggio è in programma una nuova puntata. Mai come quest’anno il reality show di Canale 5 è “sotto attacco” tra ritiri su ritiri dei naufraghi, ascolti bassi e poca simpatia del pubblico verso i nuovi protagonisti. Ma più di ogni altra cosa sta facendo ancora discutere l’espulsione di Francesco Benigno. L’attore siciliano ha da subito protestato, anche con minacce e accuse pesanti verso la produzione, per la decisione di escluderlo.

La polemica si è tutt’altro che spenta dopo il suo rientro in Italia. Anche poche ore fa l’ex naufrago è tornato a dire la sua e pubblicato offese gravissime contro Vladimir Luxuria. Commenti che hanno generato subito il caos ma soprattutto l’indignazione generale e ora la diretta interessata ha deciso di replicare per la prima volta a Francesco Benigno mettendoci la faccia.

Leggi anche: “Dateci notizie, per favore”. Isola dei Famosi, paura per Edoardo Stoppa. Lascia la spiaggia





Isola dei Famosi, la replica di Luxuria a Benigno

Lla conduttrice dell’Isola dei Famosi ha pubblicato un video su Instagram in cui spiega: “Io ho 58 anni, di insulti ne ho sentiti tanti nella mia vita, mi sono costruita una corazza, eppure non è facile. Ancora oggi certe offese mi fanno male. Ho deciso di non farci l’abitudine e di reagire ogni volta e lo faccio anche questa volta. Lei è andato a intaccare la cosa più preziosa che io ho: la mia identità, la mia dignità. E questo non glielo permetto”.

Vladimir Luxuria ha spiegato poi di non aver voluto replicare alle offese di Francesco Benigno in tv per giocare “ad armi pari”. “Ho maturato una convinzione nella mia vita – ha aggiunto – le persone che insultano in realtà non stanno definendo le persone che vengono insultate, ma stanno definendo sé stesse. Lei ha definito che tipo di uomo è”.

Infine Vladimir infatti ha fatto sapere che non denuncerà Benigno e ha spiegato il motivo: “So che se la denunciassi molto probabilmente potrei spillarle dei soldi. Non lo faccio soprattutto per rispetto di suo figlio, perché so che la situazione economica non è florida. Quindi non mi va di far pagare a lui cose in cui non c’entra nulla”. “Adesso lei potrà scrivere quello che vuole sui social. Per me cala il silenzio”, ha concluso.