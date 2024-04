Gerry Scotti asfalta Francesca Fagnani: “Belva addomesticata”. Durante l’ultima puntata di Striscia la Notizia, il celebre tg satirico di Antonio Ricci, si è parlato molto della giornalista Rai, una delle più seguite e amate del panorama nazionale. Col suo programma, seguitissimo, Belve, sta facendo numeri da capogiro e per giorni non si parla d’altro, dopo la consueta puntata del martedì sera.

Ma per lei, chiaramente, con l’onda del successo arrivano anche delle beghe non di poco conto. A parlarne sono Gerry Scotti e Michelle Hunziker proprio qualche istante prima dell’inizio del suo programma su Rai 2. Incalzata da Rajae Bezzaz riguardo i gioielli che usa durante la trasmissione e alcuni servizi fotografici, la giornalista ha specificato: “Rappresentazione falsa dei fatti, dannosa e che la espone ad un giudizio negativo del pubblico“.





Francesca Fagnani ha quindi fatto sapere alla collega Mediaset: “Sei informata molto male. Posso indossare tranquillamente i gioielli che vedete in tv, perché mi vengono prestati. Non è una pubblicità e io non prendo una Lira. Se il brand è stato listato nei crediti è successo solo nel servizio fotografico di Oggi, mai in televisione. In conduzione tutte le giornaliste indossano abiti e gioielli prestati, questa vostra è una cosa ipocrita”.

E ancora: “Se io fossi contrattualizzata con questi brand come altre giornaliste, allora ci sarebbe un problema, ma io non percepisco nulla. Ma qual è il tuo problema? Il brand adesso vi ringrazierà per la pubblicità che gli state facendo“. Poco dopo la linea torna in studio e Gerry Scotti lancia la bomba sulla Fagnani: “Francesca sostiene che dei suoi colleghi sono sotto contratto con dei marchi”.

Poi dice Scotti: “Essendo lei una giornalista e soprattutto una Belva, per rispetto del pubblico adesso deve fare i nomi. Li faccia sia che siano giornalisti Rai, Mediaset o La7. Francesca domani chiamaci, dimostraci che belva sei, la belva di una volta, non quella addomesticata che dicono adesso“.

