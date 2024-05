Novità su Ida Platano a Uomini e Donne. Tutto si è capito nel momento in cui c’è stata la nuova puntata nel pomeriggio del 23 maggio, che ha permesso al pubblico di scoprire la scelta del tronista Daniele, uscito con Gaia. In particolare è stata Maria De Filippi a dire una cosa rilevante, che ha lasciato tutti senza parole dato che è sembrato essere uno spoiler incredibile.

Dunque, Ida Platano avrebbe già saputo una cosa inaspettata e ovviamente ad essere interessato è Uomini e Donne. Maria De Filippi ha rotto il silenzio e ha svelato qualcosa di inaspettato sull’ex di Riccardo Guarnieri. Andiamo a vedere cosa è successo nell’ultima puntata del dating show di Canale 5.

Ida Platano, la notizia arriva direttamente da Uomini e Donne

Ida Platano ha purtroppo fallito, infatti il trono di Uomini e Donne non è andato nel verso giusto e alla fine non ha scelto nessuno tra Mario e Pierpaolo. Lei è rimasta single, ma ha ugualmente preso parte alla puntata relativa alla scelta di Daniele ed ecco che Maria ha detto una cosa davanti a tutti, in risposta ad una frase dell’opinionista Gianni Sperti.

Gianni Sperti le ha indicato le sedie rosse della scelta, quasi a sfotterla per il suo mancato lieto fine. Ma Maria De Filippi ha subito preso la parole ed esclamato a proposito di Ida: “Succederà anche a lei“. Quindi, questo potrebbe significare che la Platano potrebbe tornare ad essere tronista anche nella prossima stagione televisiva, che ricomincerà a settembre.

Per averne certezza occorrerà aspettare le prossime settimane, ma il futuro di Ida Platano potrebbe essere ancora su quel trono di UeD, nella speranza che possa trovare finalmente la sua anima gemella.