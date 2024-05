Ultimi giorni di programmazione per Uomini e Donne. Dalla prossima settimana il dating show di Canale 5 andrà ufficialmente “in ferie”, ma per i tantissimi fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi si annuncia comunque una estate ricca di colpi di scena, incollati alle pagine social di tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri. Le premesse ci sono tutte, come dimostra l’ultimo exploit messo a segno da uno dei protagonisti di questa stagione che volge al termine. Forse il protagonista assoluto.

Parliamo ovviamente di Mario Cusitore, lo speaker radiofonico napoletano che ha fatto perdere la testa a Ida Platano. Nel corso di questi mesi nonostante diverse segnalazioni che lo davano insieme ad altre donne fuori lo studio, Ida ha sempre perdonato Mario, fino a che ha deciso di metterci un punto, stanca di bugie e discussioni.

Uomini e Donne, mossa disperata di Mario per riconquistare Ida Paltano

Sembrava finita una volta per tutte dopo mesi di tira e molla. Invece si scopre adesso che Mario non si è affatto arreso e sta facendo di tutto per farsi perdonare da Ida, alla quale, lo ricordiamo, aveva dichiarato di essere perdutamente innamorato, salvo poi incontrarsi con una bionda in un B&B a Napoli.

Mario ha rivelato in una intervista su Instagram all’Opinionista Social di aver fatto nei giorni scorso un vero e proprio colpo di testa. Infatti, dopo la puntata in cui Ida ha deciso di “farlo fuori” , lui ha preso la macchina ed è corso a Brescia dove vive lei, per parlare con la tronista faccia a faccia senza le telecamere.

Mario è arrivato a Brescia al mattino e si è fiondato nel salone di bellezza di Ida Platano, senza trovarla. Ida si è palesata solo dopo un po’. I due quindi avrebbero avuto un confronto sul terrazzo del salone di bellezza. Durante il loro chiarimento Mario ha ribadito i sentimenti di amore che nutre per la tronista, ma è stato “rimbalzato”: Ida è stata irremovibile e non ha cambiato la decisione presa.

La notizia ha scatenato notevoli discussioni sul web. Secondo alcuni fan di Uomini e Donne il fatto che Mario racconti questi particolari è solo una strategia per cercare di “rifarsi una immagine”, dopo al pessima figura fatta in studio. Talmente pessima che anche Gianni Sperti che era stato sempre dalla sua parte alla fine si è dovuto ricredere su di lui.

Comunque c’è chi scommettete che questo non sarà l’unico tentativo di Mario per cercare di sistemare la frittata fatta. E secondo alcuni, alla lunga la sua insistenza potrebbe essere pure ripagata.