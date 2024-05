Come sostenevano le anticipazioni, a Uomini e Donne è andato in onda il famoso ultimo confronto tra Ida Platano e Mario Cusitore. Ultimo per questa stagione perché stando al sentiment del popolo dei social sono molti a credere che tra i due non è finita qui. C’è chi crede che a breve lei cederà ma soprattutto chi è convinto di rivedere ex tronista ed ex corteggiatore a settembre, ovviamente nei rispettivi parterre.

Ma tornando al presente, Maria De Filippi ha mostrato il filmato in cui si vede Mario a Brescia con la redazione per provare a riconquistare la fiducia di Ida. Una sorpresa che però è finita male perché la parrucchiera non ha voluto incontrarlo: gli ha detto che non poteva nemmeno stare al telefono in quel momento. E lui se ne è tornato a Napoli senza concludere nulla, rammaricato e non poco.

UeD, pubblico contro Mario: “Ma non si vergogna?”

Ma dopo il video, Ida Platano ha tirato fuori un retroscena inedito che ha fatto decisamente esplodere pubblico e anche opinionisti. Sempre nel corso dell’ultimo confronto che Mario, è emerso che lui ha rivisto la ragazza della segnalazione che gli è costata l’eliminazione dal programma.

Mentre Ida spiegava a Mario perché non intende riprendere la loro frequentazione, ha sganciato questa bomba scatenando lo stupore generale: “Sei venuto da me sabato sera e il giorno dopo eri di nuovo con quella ragazza” (Melissa, l’ex dama con cui Mario è stato visto ad aprile nei pressi di un B&B, ndr).

Mario non ha negato di aver rivisto Melissa, ma si è giustificato dicendo: “Ho raggiunto dei miei amici a un lido e c’era anche lei”. Tutti senza parole in studio, mentre sui social i commenti sono arrivati a pioggia: “Ma non si vergogna?”, “Che faccia tosta che ha”, “Ernesto è stato cacciato per le stesse cose e lui è ancora lì, mah”, “Bugiardo e ridicolo“, “Ma con che faccia si presenta? Non me ne capacito”, “”Deve essere raccomandato, altrimenti tutto questo non si spiega”, si legge su X.