Una giovane coppia, bella e affiatata. O forse no? Sono sempre più insistenti i rumors intorno a Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto e, anche se i due hanno smentito le voci di crisi, diversi particolari non sono sfuggiti alla lente del gossip, o meglio ai followers che hanno notato da un po’ di giorni l’assenza di entrambi, dapprima sempre intenti a testimoniare ogni momento del loro (presunto?) amore. Circa due mesi fa, tra le sue corteggiatrici a Uomini e Donne, il tronista Brando aveva scelto la corteggiatrice Raffaella, a discapito di Beatriz D’Orsi.





Nonostante lui viva a Treviso e lei a Napoli, tra i due, in teoria, procedeva a gonfie vele. Cerchiamo di capire che sia successo.

Gli indizi della rottura

L’esperto di gossip Amedeo Venza tende a minimizzare: “Brando e Raffaella tutto ok, per impegni di entrambi non sono stati insieme ma si rivedranno a breve!”. Tuttavia, per la precisione dalla fine di aprile, c’è qualcosa che non quadra: pare che l’ultima volta che si sono visti fosse il 30 aprile, come ha scritto un’utente (informatissima) sotto un post di Raffaella. Lei questo fine settimana era a Napoli, in giro senza Brando e l’ultimo like che lui le ha messo sui social risale al 2 maggio. Poi il silenzio da parte di entrambi, e dire che Instagram era il loro “regno”, il teatro di tante foto e video assieme. Ora, proprio su IG, Brando ha aperto il box per le domande, e c’era da giurare che le domande più ricorrenti sarebbero state quelle che riguardano lui e Raffaella.

La smentita

Ma, infine, è arrivata la smentita. Ovviamente, su Instagram, e il video lo trovate anche qui in alto: i due hanno affermato di aver voluto fare “uno scherzo” ai fans, mostrandosi distanti. Il video iniziava con lui che era “pronto a rispondere alle domande” su Raffaella. Poi, il colpo di scena. Alle sue spalle si palesa proprio Raffaella Scuotto: “Non me lo levo dai co**ioni”, che è un modo per dire che la loro storia (a distanza) va avanti. Sarà vero? Lo scopriremo seguendo le prossime evoluzioni social dei due.