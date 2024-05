Una vera e propria bomba gossip è stata sganciata sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatriz. Ma non si tratta affatto di qualcosa di positivo sul suo conto, anche se finora il suo nome in maniera ufficiale non sia ancora uscito. Ma c’è chi sia convinto che avrebbe coinvolto anche un ex concorrente del Grande Fratello, che avrebbe cominciato a fare qualcosa di sospetto con lei.

A Uomini e Donne Beatriz si è fatta conoscere per essere diventata corteggiatrice del tronista Brando, che alla fine ha però preferito scegliere Raffaella. Ora la D’Orsi avrebbe iniziato a fare alcune manovre, che se confermate farebbero scoppiare un vero putiferio. Si attendono eventuali sue repliche, ma intanto il suo nome è stato definitivamente tirato in ballo.

Uomini e Donne, Beatriz finita in una brutta voce gossip

A svelare tutto sull’ex Uomini e Donne Beatriz D’Orsi è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha nominato anche un ex gieffino. Questa precisamente la segnalazione, fatta di iniziali: “Pare che un ex gieffino, D., e un’ex corteggiatrice di B., dall’iniziale anche lei B., stiano organizzando con un fotografo per questa estate un finto gossip con foto di loro due innamorati, da far girare sui social”.

E la segnalazione si è conclusa così: “Abbiamo rotto le uova nel paniere. Ciao ciao D. e B., ormai siete usciti dalle scene… e restateci fuori… Amen”. Le iniziali B. dei protagonisti di UeD sarebbero appunto Brando e Beatriz, secondo il sito Gossip e Tv. Mistero invece sul nome dell’ex concorrente del GF, anche se la stessa Deianira ha escluso uno di loro.

L’ex gieffino coinvolto nel presunto finto gossip non è Daniele Dal Moro. Ma in questa circostanza è abbastanza complicato risalire alla sua identità. Vedremo se in futuro si sapranno ulteriori aggiornamenti.