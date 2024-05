Niente da fare a Uomini e Donne per Ida Platano e Mario Cusitore. Nonostante i tentativi di lui di riconquistare la fiducia della tronista, che come ricordiamo ha abbandonato il programma senza scegliere, il riavvicinamento che tanti auspicavano non è avvenuto. La parrucchiera di Brescia non si è lasciata convincere dal suo corteggiatore, eliminato poche settimane fa a seguito dell’ultima segnalazione arrivata alla redazione di Maria De Filippi.

L’attenzione resta alta, anche perché non è da escludere un colpo di scena durante la pausa estiva della trasmissione, così come il ritorno dei due nel parterre a settembre, quando inizierà una nuova edizione di Uomini e Donne. Insomma, il pubblico è molto diviso sulle sorti di quelli che forse sono stati i due più grandi protagonisti di questi ultimi mesi della trasmissione di Canale 5.

Mario e la dama, colpo di scena dopo UeD

Quello che invece pochi si aspettavano è che Mario iniziasse a seguire sui social un’altra grande protagonista di questa edizione di Uomini e Donne. L’abbiamo premesso che la curiosità dei fan è ai massimi livelli e sì, ancora una volta l’ex corteggiatore di Ida Platano fa parlare di sé.

Finite le registrazioni, anche lui tornato a essere anche molto attivo sul suo profilo Instagram dal punto di vista dei “follower” e così diversi utenti, hanno notato come abbia subito iniziato a seguire Cristina Tenuta, attualmente dama di Uomini e Donne. Che, stando a quanto emerso dal suo profilo Instagram, ha subito ricambiato il “segui”.

Non sembrano esserci state (ancora) interazioni social in pubblico, ma chissà se in privato non sia successo qualcosa tra Mario e Cristina. Fatto sta che il solo gesto di seguirla non appena messo fuori il piede dagli studi di Cinecittà ha presto generato il caso: come mai, appena finito Uomini e Donne, ha deciso di seguire la dama? Forse gli è sempre piaciuta e adesso ha colto la palla al balzo? E, altra domanda, come avrà reagito Ida Platano? Staremo a vedere.