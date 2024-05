Uomini e Donne, la drastica decisione del cavaliere. Tanti colpi di scena negli ultimi giorni del popolare dating show. Più che l’amore sembra che a parlare sia qualcos’altro. Tante discussioni, segnalazioni e coppie che scoppiano. Gli ultimi a lasciare lo studio con la coda tra le gambe sono stati Mario Cusitore ed Ernesto Russo, entrambi beccati con altre donne fuori dal programma.

Stavolta i protagonisti sono stati Sabrina e Fabio. La prima nella puntata di ieri, lunedì 20 maggio, aveva fatto sapere: “Si è spaventato non di me ma della situazione. Lui non è dispiaciuto per il fatto che ci siamo raccontati tutto, ma come è stato raccontato in una maniera troppo intima. Lui mi piace, ho voglia di conoscerlo e dargli questa seconda possibilità e vedere come proseguirà questa conoscenza”.

Sabrina vuole conoscere Fabio, ma succede un patatrac

Nella puntata odierna Sabrina ha ribadito il suo desiderio di conoscere meglio Fabio. Quest’ultimo prima accetta la frequentazione, poi però esce fuori qualcosa. Le altre dame riferiscono che l’uomo ha dato loro il suo numero di telefono. A quel punto Sabrina resta delusa e decide di chiudere con lui. Ma non è finita. Interviene pure Diego Tavani.

Quest’ultimo rivela di aver ascoltato una conversazione di Fabio in camerino. Il cavaliere dice di voler ancora uscire con Sabrina. Ma Diego ribadisce: “Hai detto che se devo riuscire ci esco perché ho la sensazione di poter avere una bella amicizia. Poi ti è stato detto che qui non si esce in amicizia e tu hai detto che allora non ci saresti uscito nuovamente“.

A questo punto per Fabio si mette male e lui stesso decide di lasciare il programma: “Chiedo scusa a tutte. Mi dispiace, vado via perché credo che non sia il programma adatto a me“. Dal canto suo Sabrina conferma che non sarebbe più uscita con lui neppure in amicizia. Forse sarebbe il caso di ripetere ai protagonisti del dating show quali sono le regole del programma, mi sa che non capiscono!

