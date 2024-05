Nella puntata del 20 maggio è andata in onda a Uomini e Donne la cacciata di Ernesto Russo. Dopo alcune segnalazioni, Maria De Filippi non ha potuto far altro che mandare via il cavaliere per non aver rispettato le regole del programma. Infatti, è stata mostrata un’immagine che ha ritratto l’uomo assieme ad una donna all’esterno degli studi del dating show di Canale 5.

Dopo aver salutato Uomini e Donne, Ernesto Russo ha deciso adesso di rilasciare un’intervista molto importante per chiarire tutti gli aspetti che lo hanno riguardato. La presentatrice ha detto durante la puntata: “Questo è incompatibile con il programma, quindi devi lasciare il programma”. Vediamo ora cosa ha raccontato lui nelle ultime ore.

Uomini e Donne, Ernesto Russo rompe il silenzio dopo l’addio

A contattare l’ormai ex cavaliere di Uomini e Donne è stato Lollo Magazine. Ernesto Russo ha dunque esclamato: “Durante le ultime registrazioni ho ammesso che quando non sono innamorato sono uno che tradisce. Ho detto che mi è capitato di farlo, ho ammesso di fare sesso, ma quelle foto della segnalazione non c’entrano niente. Era una delle mie serate, ero con una ragazza che conoscono con cui non c’è assolutamente niente. La segnalazione è nulla”.

Ernesto ha poi precisato di non aver intenzione di porgere delle scuse e ha accusato la dama Barbara: “Non sono pentito di niente di quello che ho detto e non devo chiedere scusa a nessuno. Mi sono sempre comportato in modo sincero e onesto. Il giorno prima ha detto che aveva delle foto di me con una ragazza”. Quindi, per lui sarebbe stata la donna a fare la segnalazione alla trasmissione.

Ernesto Russo durante l’ultimo appuntamento di UeD aveva detto: “Non sono fidanzato, però è capitato che sono uscito con altre donne“. Capiremo in futuro se nel programma si tornerà a parlare di lui.