Uomini e Donne è arrivato alle battute finali anche per questa stagione. Come ogni anno a maggio il dating show di Maria De Filippi sta per concludersi in vista della consueta pausa estiva. Quando è prevista l’ultima puntata? Si chiude venerdì 24 maggio, per poi tornare a settembre con nuove puntate e sicuramente nuovi protagonisti. Stando alle anticipazioni, relative alle ultime registrazioni del programma, si assisterà alla scelta di Daniele Paudice che, quindi, porterà a termine il suo percorso.

Lo stesso non è accaduto a Ida Platano che, com’è noto, ha preferito non scegliere nessuno dei suoi corteggiatori, quindi Mario e Pierpaolo, e lasciare lo studio di Maria De Filippi da sola. Ma, sempre stando agli spoiler che circolano in rete, potrebbe esserci un ennesimo confronto tra Ida Platano e Mario Cusitore.

“Si stanno frequentando fuori da Uomini e Donne”

Mario dirà pubblicamente di tenere a Ida e di volerglielo dimostrare, ma la parrucchiera di Brescia ribadirà di non volergli dare un’altra possibilità. Chiusura totale. Per una coppia mai nata, una che invece sta continuando a viversi fuori da Uomini e Donne. Tra le tante sbocciate in questa edizione, infatti, anche quella composta da Mario Verona e Milena.

In questi mesi il cavaliere si è sempre contraddistinto per i suoi modi di fare da latin lover, cosa che ha spesso divertito, ma anche infastidito, Maria De Filippi. Nell’ultimo periodo si è legato molto a Milena, interesse che in tanti hanno messo in dubbio, mentre l’altra dama, Ilenia, ha preferito lasciare il programma dopo l’ennesima discussione.

In tanti, compresa la conduttrice, hanno avuto la sensazione che il ragazzo tenesse molto di più a lei che a Milena, motivo per cui quest’altra frequentazione era stata vista come un ripiego. Ma a quanto pare si sbagliavano perché nelle prossime puntate vedremo Mario dare una sorta di esclusiva a Milena. E, soprattutto, Lorenzo Pugnaloni fa sapere che i due stanno continuando a frequentarsi anche al di fuori di UeD.