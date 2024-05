Uomini e Donne, la scoperta sul cavaliere e la reazione di Maria De Filippi. Segnalazioni, segnalazioni e ancora segnalazioni. Negli ultimi tempi nel parterre del dating show di Canale 5 ne abbiamo viste di cotte e di crude. In molti si chiedono cosa ci vadano a fare nel programma se poi frequentano donne anche fuori. È il caso ad esempio di Mario Cusitore che è stato pizzicato con una sua amica.

Per questo motivo Ida Platano lo ha fatto fuori e ha lasciato lo studio senza scegliere nessuno dei suoi corteggiatori. Ma attenzione perché nella puntata di oggi, lunedì 20 maggio, sarà protagonista, in negativo, un altro cavaliere. Parliamo di Ernesto Russo che, dopo aver corteggiato Ida e Barbara, ha avuto altre frequentazioni, ma senza mai far scoccare la scintilla.

Ernesto scoperto da Maria De Filippi, il colpo di scena

Nei giorni scorsi si era parlato delle segnalazioni giunte sul conto di Ernesto. Recentemente il cavaliere aveva iniziato a frequentare Elisa Tommasin e sembrava che fra i due le cose stessero procedendo bene. Ma ecco arrivare le voci: il cavaliere uscirebbe fuori dal programma con altre donne. Quando è stato messo alle strette Ernesto non l’ha presa affatto bene e ha deciso di andarsene.

Oggi tuttavia si scopre che Ernesto avrebbe una donna ad aspettarlo fuori da Uomini e Donne. Stavolta è Maria De Filippi a perdere la calma e decide di cacciare il cavaliere. Basta così, Ernesto ha usato tutti i jolly. Un altro colpo di scena dopo la segnalazione di pochi giorni fa su Mario Cusitore.

Altro momento clou è la scelta definitiva da parte di Daniele Paudice. Il tronista ha più volte sottolineato come facesse fatica a decidere perché ha provato forti emozioni sia con Marika che con Gaia. Alla fine Daniele sceglie quest’ultima, dando una grossa delusione alla corteggiatrice siciliana che su TikTok scrive: “Qualcuno mi spieghi perchè una frequentazione di nemmeno qualche settimana faccia più male della mia ex relazione di anni e anni”.

