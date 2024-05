Uomini e Donne, arrivano segnalazioni sul cavaliere. Non è la prima volta e non sarà l’ultima, ma le voci sul noto protagonista del dating show sono davvero clamorose. E proprio recentemente un altro corteggiatore del Trono Over era stato oggetto di discussioni e polemiche. Stiamo parlando di Mario Cusitore che è stato beccato in compagnia di un’ex corteggiatrice sua amica.

Lui ha smentito tutto, ha detto che non è successo niente, ma la segnalazione è bastata per gettare più di un’ombra sulla sua sincerità e Ida Platano, che sembrava molto interessata al cavaliere, ha deciso di eliminarlo. Meglio non è andata con Pierpaolo Siano e dunque la tronista ha abbandonato lo studio senza fare alcuna scelta. E ora una sua vecchia conoscenza finisce nell’occhio del ciclone…

Segnalazioni su Ernesto, la reazione del cavaliere

Proprio nelle ultime settimane è arrivata in studio una nuova dama, Elisa Tommasin, che ha voluto conoscere Ernesto Russo. Il cavaliere ha interrotto numerose frequentazioni e proprio adesso che ha deciso di uscire con la titolare del centro estetico di Chioggia è finito al centro delle polemiche. Ecco il racconto delle anticipazioni delle prossime puntate.

Una serie di segnalazioni hanno infatti riportato che il cavaliere uscirebbe fuori dal programma con altre donne. Ernesto non ha preso affatto bene l’arrivo di queste voci e, piuttosto adirato, il cavaliere decide di lasciare il programma. Ma se è innocente, vi chiederete voi, perché non difendersi e invece decidere di andare via? Mistero.

Spazio poi a Cristiano Lo Zupone che continua a frequentare Asmaa, mentre con Giulia ha chiuso definitivamente. Per quanto riguarda Mario Verona tutto il suo interesse sarà concentrato su Milena. Arriveranno per il cavaliere nuove dame nelle prossime puntate, ma lui non ne vorrà sapere. Infine spoilerone su Daniele Paudice: la sua scelta definitiva sarà Gaia Gigli. E Ida Platano? Che fine ha fatto? Per il momento la dama è assente, ma presto potrebbe tornare…

