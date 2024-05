“Adesso parlo io!”. Uomini e Donne, Marika choc su Daniele Paudice: la verità dopo la scelta del tronista

È arriva la scelta di Daniele Paudice. Il cavaliere di Uomini e Donne ha scelto Gaia Gigli ma prima il faccia a faccia con Marika che, dopo essere stata messa al corrente del fatto che non sarebbe stata lei la scelta, ha augurato il meglio a Daniele e si è detta felice che abbia preso la sua decisone con il cuore. A distanza di qualche giorno sono arrivate le prime parole della non scelta. Non scelta che dopo l’ultima esterna si era sentita dire queste parole.

>> “Per sempre”. Uomini e Donne, la notizia del Sì all’improvviso: il volto storico del programma si è sposato

“Sono stato felicissimo di questa sorpresa che mi hai fatto. Ho conosciuto un altro lato di te. Le cose si stanno mettendo in un modo difficile per me adesso. Se sono trasportato più da una parte o da un’altra? No. Sono veramente molto confuso. Ma confuso in positivo eh. Ci sono momenti in cui penso a te (rivolgendosi a Gaia, ndr) e momenti in cui penso a Marika. No purtroppo non posso portarvi tutte e due. L’avevo chiesto! Sto scherzando, eh? Sto sdrammatizzando”.





Uomini e Donne, le prime parole di Marika dopo la scelta di Daniele

“Ci sta conoscendo entrambe. Non è che sia passato chissà quanto tempo per cui lui debba avere già le scelte chiare. Non lo biasimo per questo”, aveva risposto Marika. Che oggi non nasconde l’amarezza per la decisione di Paudice. “Qualcuno mi spieghi perché una frequentazione di nemmeno qualche settimana faccia più male della mia ex relazione di anni e anni”.

Il dispiacere insomma è grande. Parole che hanno lasciato senza parole il pubblico. Daniele Paudice era entrato a Uomini e Donne circa due mesi e avrebbe già deciso con quale delle sue due corteggiatrici uscire dallo studio del dating show di Maria De Filippi. 33 anni di Napoli, il tronista ha sempre raccontato che è affezionato alla sua città, ma di essere cresciuto in un quartiere non semplice.

Tra tutte le ragazze, ad attirare l’attenzione del tronista sono state Gaia e Marika tra le quali è avvenuta la fatidica scelta. Le due corteggiatrici sono molto diverse e in questi due mesi hanno cercato di fare breccia nel cuore del giovane.