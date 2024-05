Le immagini parlano chiaro. Tempo pochi minuti e il video sulla ex coppia di Uomini e Donne ha preso a girare all’impazzata. La notizia, commentata immediatamente da centinaia di fan, arriva quando manca pochissimo alla fine dell’edizione 2023/2024. Un’edizione molto partecipata e destinata a lasciare il segno. Ad attrare l’attenzione su tutti è stata Ida Platano, il suo trono concluso senza scelta ha lasciato l’amaro in bocca. Né con Pierpaolo, né con Mario, è scattata la scintilla.

A proposito di Mario, da Cassino arriva un’indiscrezione bomba. “Ciao Deia, ti seguo sempre. Sono una ragazza di Cassino, oscura il nome. Ieri qui c’era Mario Cusitore per un evento e c’era con lui anche Roberta Di Padua, che è di Cassino. Non sono riuscita a fare foto perché sono passata in macchina, lui era vestito di nero e lei di jeans. Comunque lui spesso a Cassino, vacci a capire”.





Uomini e Donne, Giordano e Nilufar sono tornati insieme?

Chi sembra essere tornato insieme è la coppia formata Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Sono stati avvistati a fare un aperitivo in un rooftop di Milano. Gira anche un video in cui si vede Giordano coccolare la cagnolina di Nilufar. Sarebbe un ritorno di fiamma clamoroso. La loro storia aveva subito pochi alti e molti bassi. Dopo la fine del suo trono, infatti, Nilufar era stata travolta da uno scandalo incredibile legato proprio alla sua esperienza.

Non era propriamente single durante la prima parte del percorso, ma si frequentava segretamente con uno dei suoi corteggiatori. “Come sappiamo, appena usciti da ‘Uomini e Donne, la storia d’amore tra i due si è trovata ad affrontare immediatamente una prova molto grande. Conosciamo tutti l’ammissione di colpa di Nilufar in merito al suo percorso da tronista”.

persone sono morte per questo video di giordano col cane di nilufar e lei sotto che parla (persone sono io)



pic.twitter.com/Pizreh7my9 — 🌙lulù (@theekeeys) May 19, 2024

E ancora: “Possiamo immaginare che per Giordano non sia stato semplice decidere di perdonarla e investire nel loro rapporto. Forse anche per questo i due hanno deciso di mettersi alla prova partecipando a Temptation Island Vip”. Dopo quell’esperienza, era il 2018, la coppia si era detta addio. Che l’amore sia tornato?