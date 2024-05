Sarah Toscano ha vinto Amici 23. La proclamazione è avvenuta sabato 18 maggio, ma solo adesso ha svelato cosa farà con il ricco montepremi che ha portato a casa. La cantante ha superato anche Marisol nella sfida conclusiva e ha potuto festeggiare alla grande. L’artista è stata contattata dal sito TvBlog e qui ha spiegato cosa intenderà fare con i soldi conquistati.

Infatti, Sarah Toscano dopo aver vinto Amici 23 ha ovviamente saputo che potrà contare su 157mila euro in gettoni d’oro. Dunque, ha svelato cosa farà col montepremi. Ha degli obiettivi da raggiungere, ma non li ha tenuti segreti, infatti ha fatto conoscere anche al pubblico tutte le sue intenzioni per il futuro. Anche se non può già conoscere ogni cosa.

Leggi anche: “Cosa ha fatto prima e dopo”. Amici 23, Sarah Toscano rompe il silenzio su Anna Pettinelli





Sarah dopo aver vinto Amici 23: ecco cosa farà col montepremi

Adesso per Sarah inizia il bello, dopo essere stata in grado di aver vinto Amici 23. I telespettatori sono stati molto felici del suo successo e hanno iniziato a cercare le varie interviste rilasciate dalla giovanissima cantante. A TvBlog ha detto dunque cosa farà col montepremi, infatti ci saranno degli investimenti molto importanti da parte della vincitrice del talent show di Maria De Filippi.

La 18enne ha quindi affermato: “Il montepremi lo investirò nella musica tra lezioni, vocal coach e strumenti“. Inevitabile la domanda sulla sua possibile partecipazione al prossimo Festival di Sanremo: “Sarebbe un grandissimo onore, mi farebbe piacere. Per adesso però non so cosa mi aspetta il futuro“. Poi ha anche annunciato con chi vorrà collaborare.

Sarah ha concluso così l’intervista: “Stimo tantissimo Ultimo, è uno dei miei artisti preferiti tra gli italiani”. E chissà se il cantante la contatterà in futuro per qualche collaborazione speciale.