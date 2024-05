Amici 23, il giorno dopo la vittoria Sarah Toscano ha deciso di concedere un’intervista in cui ha toccato alcuni temi tra cui futuro e Anna Pettinelli. La ragione del successo di Sarah è tutta legata alla sua crescita continua. Si legge sui social: “In questi mesi è cresciuta tantissimo ed è questo quello che deve fare una scuola. In un programma di artisti che si sentono già arrivati ha vinto una semplice ragazza che è riuscita a rincorrere il suo sogno, ha vinto la leggerezza, la dolcezza, il pop”.

>> “È vergognoso”. Isola dei Famosi, pubblico infuriato dopo la decisione su Aras. Con le immagini del naufrago hanno toccato il fondo

Sul suo futuro Sarah ha le idee chiare: “Amici è solo un trampolino e sono consapevole che il vero gioco inizia qua ma non so cosa aspettarmi. So solo che voglio vivere di musica. A livello internazionale mi ispiro a Dua Lipa mentre tra le artiste italiane mi piace molto Annalisa, ha una voce straordinaria ed è sempre molto elegante. Sarebbe un onore per me collaborare con un’artista come lei”.





Amici 23, Sarah Toscano parla di Anna Pettinelli

Poi le parole su Anna Pettinelli che l’ha definita, in alcune occasioni, lolita e bambolina. Parole, offese, che ha dimostrato non aver cancellato. Anche se ammette di averne tratto forza: “mi sono servite, mi hanno spronata a migliorarmi. Quando ho vinto Anna Pettinelli è venuta da me, mi ha abbracciato e mi ha detto: ‘te lo sei meritata, hai fatto un percorso incredibile’. Lei, che durante il pomeridiano mi ha sempre criticato, alla fine si è complimentata con me. Sono felice: le ho dimostrato che aveva torto”.

E c’è chi tra i fan di Sarah Toscano chiede un gesto ad Anna Pettinelli: “Credo che dovresti chiedere scusa per tutto quello che hai fatto. Sarebbe opportuno e anche un bel segnale. Con Sarah non ti sei comportata bene, dire ad una ragazza di 19 anni che è una lolita equivale a offendere. Poi, certo, si possono dare tutte le giustificazioni del mondo, ma offesa resta”.

A proposito di Anna Pettinelli. Il suo futuro è un rebus. Sembra che Veronica Peparini sia pronta a tornare in pista. E il pubblico sarebbe felice. A distanza di anni Veronica resta una delle figure più amate del programma di Maria De Filippi.