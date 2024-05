Nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria e nuova eliminazione dalla playa. In nomination c’eranno Artur Dainese, Samuel Peron, Valentina Vezzali, Khady Gueye e Alvina Verecondi Scortecci e sopo aver salvato Samuel Peron, Khady, Artur, Valentina e Alvina sono finiti al nuovo televoto. Nell’ultimo scontro, tra Artur e Valentina Vezzali, il pubblico ha salvato Artur e la campionessa olimpica ha dovuto lasciare l’Isola dei famosi.

Una puntata non troppo ricca di colpi di scena, perché in tanti si aspettavano l’eliminazione di Valentina Vezzali, che in questi giorni ha avuto non pochi problemi con il gruppo dei naufraghi ed è stata criticata anche dal pubblico a casa. Durante l’appuntamento con l’Isola ci sono state le nomination e anche una bellissima sorpresa per Matilde Brandi; sulla playa è arrivato il compagno Francesco che le ha fatto una sorprendente proposta di matrimonio.

La scorsa settimana Aras ha dovuto trascorrere 24 ore bendato e durante la puntata andata in onda domenica 19 maggio Vladimir Luxuria ha mostrato un video in cui erano racchiuse tutte le scene più divertenti del naufrago bendato. La scorsa settimana clima sereno del gruppo era stato un po’ spazzato via dalla maledizione della nuova arrivata Linda Morselli che aveva colpito il naufrago Aras Senol, che si era ritrovato a dover vivere per ventiquattro con una benda sugli occhi.

Nel video si vede il naufrago a quattro zampe, mentre inciampa e cade perché, ovviamente, non vede niente a causa della benda. Poi si intrattiene con alcune naufraghe che lo aiutano a tenere l’amo e alla fine, nonostante non riesca a vedere, riesce anche a pescare un pesce. Nonostante le risate dello studio, sembra che il pubblico non si sia divertito davanti al video del povero Aras bendato.

Sull’account ufficiale dell‘Isola dei Famosi si leggono diversi commenti contro la decisione di lasciare bendato Aras: “Vedere Aras gattonare lo trovo umiliante per un gioco è vergognoso”, “Non capisco cosa ci trovino da ridere Burdanella è Vladimiro, quando questo ragazzo parla l’italiano a modo suo ,non vi trovo niente di divertente, due persone insulse”, “Ma io vorrei vedere la Bruganelli in Turchia ed altri parlare il turco poi ne riparliamo, che sfottono Aras per il suo italiano….Ma roba da matti!!!”.