Uomini e donne, ultima settimana in onda per il popolare dating show di Canale 5. L’appuntamento quotidiano con Maria De Filippi, Gianni Sperti, Tina Cipollari e con i protagonisti della trasmissione tornerà in autunno, ma per i fan è sempre un piccolo dramma.

Anche quest’anno Uomini e Donna ha regalato tantissimo intrattenimento ai telespettatori. Tra le storie dei tronisti e dei loro corteggiatori, da una parte, e quelle di cavalieri e dame dall’altra non c’è stato veramente tempo di annoiarsi. Torno classico e trono over: una formula che ormai il pubblico a casa conosce benissimo e che continua a premiare Maria De Filippi e la sua squadra con ascolti record stagione dopo stagione.

Uomini e Donne, annuncio choc di Ida Platano dopo la fine del trono

Una protagonista indiscussa di questa stagione di Uomini e Donne è stata sicuramente Ida Platano. La parrucchiera, ex compagna di Alessandro Vicinanza, altro volto noto di UeD, sperava di trovare un principe azzurro, invece come sappiamo è tornata a Brescia da single.

Ida come sanno i fan della trasmissione ha deciso di abbandonare definitivamente il trono, delusa dai suoi corteggiatori, Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Uno è stato eliminato da Ida dopo che si è scoperto che aveva mentito su una segnalazione che parlava di lui insieme a una misteriosa e affascinante bionda in un B&B a Napoli; l’altro corteggiatore, invece, che è eliminato da solo, stanco di essere trattato come una ruota di scorta.

Dopo giorni senza parlare, Ida ha deciso di rompere il silenzio. E lo ha fatto con un messaggio via social, in cui ripercorre le tappe del suo trono dall’inizio: “Era il 7/11/2023 il giorno in cui è cominciato il mio percorso, non potrei mai dimenticare questa data ed ero agitatissima, sentivo un mix di emozioni, mi ero bevuta non so quante camomille e tisane“.

“Un nuovo viaggio iniziava e sicuramente all’inizio non ero pronta – continua Ida – poi piano piano anche grazie alle persone che sono venute per conoscermi sono riuscita a ritrovarmi, e ringrazio indistintamente tutti quelli che sono scesi per me. Le cose stavano iniziando a cambiare per me, iniziavo a sentirmi più libera e felice nel conoscerli e nel farmi conoscere sempre di più. Libera ed emozionata di vivermi qualsiasi cosa”.

“Mi porterò dentro tutti i momenti belli e anche tutti quelli difficili. Purtroppo questo viaggio è terminato diversamente da come l’avevo immaginato. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuta e anche chi non mi ha mai capita”. Un pensiero finale d’obbligo per Maria: “Grazie a Maria per l’opportunità e grazie a tutta la redazione di Uomini e Donne”.