Nonostante i tentativi di Mario, Ida Platano ha deciso di lasciare Uomini e Donne da sola. Dalle anticipazioni sulle ultime registrazioni, trapelate in rete attraverso l’account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, sappiamo infatti che l’ormai ex corteggiatore e l’ormai ex tronista si vedranno di nuovo in studio dopo la fine del trono. Avranno così modo di incontrarsi di nuovo per un chiarimento finale davanti alle telecamere.

In questo frangente Mario dirà pubblicamente di tenere a Ida e di volerglielo dimostrare, ma la parrucchiera di Brescia ribadirà di non volergli dare un’altra possibilità. Chiusura totale, dunque, da parte della Platano, ma se da un lato c’è chi spera in un riavvicinamento durante l’estate, dall’altro c’è chi si dice convinto di ritrovare lui nel parterre maschile a settembre.

Ida Platano contro Mario dopo UeD: “Che figura…”

E poi ci sono i social. Ed è lì che è spuntata un’indiscrezione bomba nelle scorse ore: come ha raccontato Deianira Marzano, l’altra sera Mario e Roberta Di Padua sono stati avvistati insieme. Secondo quello che hanno raccontato alcune persone di Cassino (la città dove ci sarebbe stato l’incontro), i due avrebbero partecipato come ospiti a una festa nelle zone dove vive e lavora Roberta.

Anche Lorenzo Pugnaloni su Instagram ha confermato la loro presenza a un evento, ma soprattutto ha ripreso la Storia di Ida Platano che potrebbe essere riferita a questo incontro tra il suo ex corteggiatore e la sua ex rivale storica ora impegnata con Alessandro Vicinanza. La ex tronista ha pubblicato un video di un fuori onda di Emilio Fede che dice “Che figura di me…”.

Questo video, anche secondo Lorenzo Pugnaloni, potrebbe essere la reazione di Ida Platano all’incontro a Cassino tra Mario e Roberta: una frecciatina che avrebbe voluto lanciare a distanza al corteggiatore e alla dama del parterre over. Ida Platano non ha aggiunto nulla a questo contenuto social, ma ormai la voce è partita.