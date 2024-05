Selvaggia Lucarelli ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa parlando del fidanzato Lorenzo Biagiarelli. L’occasione è stata una chiacchierata intervista con Davide Maggio, argomento del quale è stato il ‘Vaso di Pandoro’, libro scritto dalla Lucarelli sullo scandalo Balocco che sta scalando le classifiche in Italia. Caso che aveva affrontato anche durante l’ultima puntata di È sempre Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rete 4.

Un caso, quello dei Ferragnez, che la sta molto a cuore. Come quello che ha investito il fidanzato, cacciato da È sempre mezzogiorno dopo i fatti legati al famoso caso scoppiato intorno alla recensione di un ristorante. Una cacciata che non è piaciuta, nei modi, a Selvaggia Lucarelli che ora va all’attacco.





Selvaggia Lucarelli torna sul caso Biagiarelli

“Fare finta che non sia proprio mai esistito, che non abbia mai fatto parte della famiglia, a me è dispiaciuto. Dopo quattro anni in cui tu sei una presenza fissa in quel programma, secondo me bastava dire “Lorenzo non tornerà più perché ha preso un’altra strada. Ciao e grazie perché sei stato con noi quattro anni”. Solo questo. Nessuno gli ha mai più chiesto di tornare, c’è anche un sostituto”, ha raccontato a Davide Maggio.

“Anche lì, uno deve leggerlo sui giornali che è stato trovato un sostituto? Non è l’essere mandato via, che fa parte delle cose della vita. Anzi, forse anche per Lorenzo questo sarebbe stato l’ultimo anno a prescindere, ha altre cose, quindi non so neanche se sarebbe rimasto, però inghiottito così, nell’oblio come se non fosse mai esistito, mi è dispiaciuto. Detto questo, basta, alla fine le cose veramente gravi sono altre”.

Lo scorso febbraio lo stesso Davide Maggio aveva dato una sua versione dei fatti: “Antonella Clerici sceglie dunque di ‘lavarsi le mani’ e diplomaticamente scarica la responsabilità al diretto interessato. E meno male che gli vuole bene. La verità è che Biagiarelli si è visto voltare le spalle da quella che era la sua famiglia lavorativa in un momento delicato”.