Adesso non sembrerebbero più esserci dubbi, infatti quest’ultima indiscrezione su Uomini e Donne è abbastanza precisa. Maria De Filippi sarebbe ormai pronta a cacciare la protagonista dallo studio del dating show di Canale 5. Ormai sarebbe arrivata al punto da non sopportarla più e quindi le loro strade dovrebbero dividersi. Sono diverse le novità relative alla trasmissione, ma questa è senza ombra di dubbio una delle più clamorose.

Quindi, il pubblico di Uomini e Donne potrebbe assistere ad una vera e propria svolta nel parterre. Maria De Filippi vorrebbe cacciare la protagonista e chissà se non lo farà addirittura tra poco tempo. Non sono ancora stati stabiliti con certezza i tempi di questo addio, ma oramai la via intrapresa sarebbe questa. Vediamo cosa è stato rivelato sul programma Mediaset e cosa vedranno i telespettatori nelle prossime settimane o mesi.

Uomini e Donne, Maria De Filippi vuole cacciare la protagonista

A rivelare questi rumor su Uomini e Donne ci ha pensato il settimanale Nuovo Tv, ma la notizia è stata ripresa anche dal sito Blastingnews. Maria De Filippi non solo vorrebbe cacciare questa protagonista, che da tanti anni è presente in studio, ma sarebbe anche pronta a premiare però Tina Cipollari. L’opinionista potrebbe finire sul trono e quindi avrebbe l’opportunità di cercare la sua anima gemella, essendo attualmente single.

Ad abbandonare UeD sarebbe Gemma Galgani, stando a queste voci: “Rivoluzione a Uomini e Donne: Ida è la nuova tronista, Gemma imbocca il viale del tramonto e Maria prepara un altro colpo di scena che riguarda Tina”. Blastingnews ha scritto che la conduttrice Mediaset si sarebbe ormai stancata della presenza della dama, che è lì da ben 13 anni. Quindi, la decisione di farla andare via sarebbe ormai stata quasi partorita.

Gemma potrebbe comunque anche rimanere a Uomini e Donne fino alla fine dell’attuale stagione televisiva, poi a partire dal prossimo anno potrebbe non essere riconfermata. Ma in teoria non è da escludere a priori l’ipotesi che sia cacciata anche a breve termine.