Uomini e Donne, in arrivo la rivoluzione di Maria De Filippi. Si annunciano grosse novità per il dating show di Canale 5 che negli ultimi giorni ha già vissuto tante emozioni. Innanzitutto il ritorno come tronista di Ida Platano dopo la rottura con Alessandro Vicinanza. La relazione con l’ex cavaliere sembrava finalmente quella giusta, ma qualcosa non ha funzionato. Ma attenzione, c’è stato anche un altro clamoroso ritorno.

Parliamo di Armando Incarnato che dopo essere stato assente per diverse settimane è ricomparso in una delle ultime registrazioni. Adesso, comunque, Maria De Filippi è pronta a rivoluzionare completamente il suo programma. Dopo aver puntato su Ida e il ritorno di Armando ecco che una grossa novità dovrebbe riguarda l’opinionista Tina Cipollari. Proprio oggi, 14 novembre, la colonna del programma ha festeggiato il prioprio 58esimo compleanno.

Leggi anche: Elena e Maurizio, è già successo. E a poco dall’addio a Uomini e Donne: boom di commenti





La rivoluzione di Uomini e Donne: Maria punta su Tina Cipollari

In queste ore Gianni Sperti ha voluto fare i suoi particolari auguri di compleanno a Tina Cipollari. L’opinionista ha pubblicato una foto in cui Tina, grazie ad un filtro, sembra avere 90 anni. Uno scherzo accompagato dalla didascalia: “Gli anni aumentano, ma te li porti sempre bene“. Chissà come la prenderà… Intanto sui social gli appassionati si sono scatenati: sul colpo di scena che riguarderà proprio Tina non ci sono ulteriori dettagli, ma già fioccano le ipotesi.

Recentemente Tina Cipollari è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme a Gianni Sperti. I due, che sono grandi amici da tanti anni, hanno mostrato un legame forte e una bella complicità: “La verità è che ci prova da 20 anni con me – ha scherzato Gianni – Ma ha un carattere troppo dificiile, è matta”. Di certo Tina è single, come da lei stessa confessato, e adesso arriva la bomba su Uomini e Donne.

Maria De Filippi starebbe pensando a Tina Cipollari come tronista! La vamp viterbese aveva iniziato il suo percorso a UeD proprio sul trono e, come detto, a tutt’oggi non ha un compagno. Si tratta ovviamente di indiscrezioni e supposizioni, ma senza dubbio sarebbero in tanti a gioire di fronte a questa possibilità. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane…

“Me l’ha buttata in faccia”. Uomini e Donne, il cavaliere vuota il sacco su Tina e scoppia il caso