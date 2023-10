Uomini e Donne, l’ex cavaliere del Trono Over Marco Attanasio rivela clamoroso retroscena. L’uomo, dopo una lunga storia di 25 anni, si è lasciato e ha deciso di partecipare al programma corteggiando Aurora Tropea. Dopo diverse uscite ha scelto di dare a lei l’esclusiva dichiarando al magazine di UeD: “È una donna bella fuori e dentro. Abbiamo tante cose in comune. Non è come la descrivono. Aurora è una donna sensibile, intelligente e intraprendente”.

Il pizzaiolo di Pozzuoli, che ha una figlia di 14 anni, sembrava sulla strada buona per intraprendere una relazione con Aurora. I due hanno trascorso anche una bella serata a Trastevere durante la quale hanno riso e parlato tantissimo e si sono pure baciati. Tuttavia le cose non sono andate come sperato e la storia si è interrotta. A quel punto Maria De Filippi ha invitato Marco a lasciare UeD. Recentemente l’uomo ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Opinionista Social svelando alcuni retroscena sul dating show di Canale 5.

Marco Attanasio e l’accusa di censura a Uomini e Donne

L’ex cavaliere Marco Attanasio ha ripercorso la sua frequentazione con Aurora: “Ho iniziato a frequentare Aurora subito perché la prima volta che ero in studio, ho incrociato il suo sguardo e mi ha incuriosito. Ho deciso di frequentare solo lei ad ottobre, era la donna che più mi intrigava e ho fatto questa scelta per vedere se poteva nascere davvero qualcosa. Non sapevo cosa fosse l’esclusiva e non se lo aspettava nemmeno Aurora”.

“Ho scoperto una donna molto diversa da quella che si vede in trasmissione – ha raccontato Marco – È davvero una bella persona. Lei mi ha dimostrato tanto, era più avanti di me con i sentimenti. Lei merita tanto, ci vedevamo poco e non è scattata la scintilla per vivere una relazione a distanza. È una persona stupenda e sono ancora in ottimi rapporti con lei”.

Poi l’ex cavaliere ha svelato di aver subito un’aggressione da Tina Cipollari: “Il giorno in cui ho lasciato la trasmissione sono stato attaccato da Tina continuamente. Mi ha detto “sei un cretino, un cazz***” si è alzata e mi ha tirato una rosa in faccia, quella che avevo portato per Aurora. Se l’avessi fatto io, mi sarei preso duecento denunce. Le cose sono degenerate e la scena è stata tagliata“. Marco ha poi aggiunto: “La normalità sarebbe stata quella di rimanere in trasmissione come ha fatto Aurora, mi avevano anche lasciato dei numeri di telefono, sia Cristina che Romina. Hanno preferito mandarmi via“. La conclusione: “Maria De Filippi è un genio, molto professionale, un’icona. Se dovessero richiamarmi tornerei”.

