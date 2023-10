Terremoto a Uomini e Donne, Maria De Filippi ha preso una decisione con pochi precedenti: stanca di alcuni atteggiamenti ha deciso di accompagnare il cavaliere alla porta. Così mentre le polemiche continua a fioccare sul programma, con Roberta Di Padua tra le più bersagliate dal pubblico. “Ma Roberta è diventata opinionista? Sputa veleno su tutti è contro tutti ha da ridire su tutti i tanto lei è lì come tutti gli altri, davvero si sente così speciale ed unica?”.

“Mi dispiace dirle che non è così. Tutta questa importanza non la capisco, puntate i riflettori su gente che è d’esempio”. E chi ci va più pesante: “Chiediamo la chiusura di questo programma dove trionfano il bullismo, la violenza verbale e l’aggressività. Non è più tollerabile. Agli opinionisti si sono aggiunte Cristina e Roberta che sembrano le zie inacidite dagli anni che sparano cattiverie su tutti”.





UeD, il cavaliere Marco lascia lo studio: Aurora in lacrime

Fuori dal programma, intanto, è finito Marco. Scrive Blastingnews: “Aurora ha consegnato una rosa bianca a Marco in segno d’affetto, ma anche questo gesto è stato criticato duramente dagli opinionisti.Maria ha chiesto al cavaliere di U&D se avesse adocchiato qualche altra dama del parterre per una nuova conoscenza, ma lui ha risposto negativamente”.

“Quindi lasci il programma, tanto non ti interessa nessuna”, è stato il commento perentorio di De Filippi. L’uomo si è alzato, ha salutato tutti ed è uscito dagli studi Elios senza proferire parola. sdrammatizzare la situazione ci ha pensato Tina dicendo: “Lui è il primo, domani fuori un altro“. Tropea ha reagito male ed è scoppiata a piangere mentre gli altri ballavano al centro”.



Aurora è crollata. E i messaggi per lei non sono mancati: “A me piace Aurora, ma a sto punto mi viene un dubbio sul perché sia ancora ritornata in un programma dove la trattano peggio che se avesse la lebbra, tutto sto programma ruota intorno a Gemma, a Roberta che non si possono più ascoltare ne vedere, forse anche Aurora sta lì per sti teatrini che vengono creati ad hoc?? A me il programma piaceva quando vedevo coppie normali che si sono trovate lì e innamorate”.