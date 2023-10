Nella storia del Grande Fratello sono stati tanti gli inquilini a essere cacciati a causa delle bestemmie. Il primo in assoluto è stato Renato Pavesi. All’epoca concorrente del Grande Fratello ungherese, l’inquilino è diventato ‘famoso’ grazie a un video diffuso dalla Gialappa’s in cui non faceva altro che dire parolacce e bestemmiare che ovviamente nessuno capiva e per questo movo non è mai stato squalificato.

Cosa che ovviamente non è accaduta per alcuni suoi colleghi delle edizioni italiane. Nella storia de reality show italiano, infatti, sono stati tanti i concorrenti squalificati per aver bestemmiato. Il primo a essere squalificato dal reality show è stato Guido Genovesi a seguito di una reazione nervosa. Il concorrente fu invitato a lasciare la casa subito. Poi è stata la volta di Mirko Sozio, Matteo Casnici, Pietro Titone e Nathan Lelli.

Grande Fratello, Vittorio Menuzzi bestemmia

La lista dei concorrenti vip squalificati dal Grande Fratello è lunga. Il conduttore Marco Predolin, il comico Gianluca Impastato, Denis Dosio e Stefano Bettarini. Nelle ultime ore un altro concorrente dell’edizione in cordo del GF è finito al centro della bufera per una presunta bestemmia.

Si tratta di Vittorio, accusato dal web di aver pronunciato l’imprecazione mentre tirava fuori una pentola dal mobile. Sul web è stato pubblicato il video in cui si sente chiaramente il concorrente pronunciare ‘un’orca mad*sca’. In passato l’esclamazione era costata a ben tre concorrenti del Grande Fratello, i quali durante la diretta avevano preso una bella strigliata dall’allora conduttrice Alessia Marcuzzi e avevano dovuto abbaondare la casa.

“Chiunque, per qualsiasi motivo, incorre in espressioni blasfeme deve essere immediatamente allontanato dalla trasmissione senza eccezione alcuna. Da questo momento quindi i tre concorrenti del Grande Fratello 11, coinvolti a vari livelli, in questa spiacevole vicenda non fanno più parte del programma. I concorrenti sono Pietro, Massimo e Matteo”, aveva annunciato Alessia Marcuzzi. Ora Vittorio Menozzi potrebbe subire la stessa sorte.